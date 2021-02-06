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Escalação do Palmeiras: Verdão treina pênaltis e encerra preparação para encarar Tigres

Abel Ferreira comandou treinamento posicional e 'rachão' na véspera da estreia no Mundial...
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Publicado em 

06 fev 2021 às 18:00

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, concentrado em Doha, capital do Qatar, encerrou, neste sábado (6), a preparação para o confronto contra o Tigres, do México, pela semifinal da Copa de Mundo de Clubes da FIFA.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotosA primeira atividade comandada pela comissão técnica foi feita com os jogadores divididos por posições e buscou aperfeiçoar transições, movimentações, marcações e quebras de linha. Na sequência, foram feitas jogadas específicas (defensivas e ofensivas) e, por fim, foi realizado um recreativo e alguns atletas treinaram cobranças de pênalti.
O atacante Wesley, que se recupera de uma lesão no joelho, participou de grande parte do treino. Gabriel Veron, por sua vez, fez atividades à parte, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.Desta forma, a provável escalação do Verdão para o primeiro confronto do Mundial é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Gabriel Menino; Rony e Luiz Adriano.
A partida entre Palmeiras e Tigres, do México, válida pela semifinal do Mundial de Clubes, ocorrerá no próximo domingo (7), às 15h (horário de Brasília).

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