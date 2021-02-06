Escalação do Palmeiras: Verdão treina pênaltis e encerra preparação para encarar Tigres

O Palmeiras, concentrado em Doha, capital do Qatar, encerrou, neste sábado (6), a preparação para o confronto contra o Tigres, do México, pela semifinal da Copa de Mundo de Clubes da FIFA.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotosA primeira atividade comandada pela comissão técnica foi feita com os jogadores divididos por posições e buscou aperfeiçoar transições, movimentações, marcações e quebras de linha. Na sequência, foram feitas jogadas específicas (defensivas e ofensivas) e, por fim, foi realizado um recreativo e alguns atletas treinaram cobranças de pênalti.