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futebol

Escalação do Palmeiras: Verdão trabalha bolas paradas em último treino antes enfrentar o Grêmio

Verdão vai a campo em Porto Alegre no próximo domingo (31) às 16h (de Brasília)
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Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 14:43
Crédito: Danilo e Victor Luis em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol
O Palmeiras encerrou a preparação para a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, na manhã deste sábado (30). O treino comandado por Abel Ferreira, que completou um ano de clube hoje, teve como foco atividades táticas e jogadas de bola parada.
Os atletas reuniram-se no auditório do centro de excelência, antes de irem ao gramado, para assistir a um vídeo com instruções táticas. Em seguida, foram separados em dois grupos pela comissão técnica e participaram de um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, foi disputado um coletivo em campo reduzido.Fora das últimas três partidas, Gabriel Menino treinou sem restrições mais uma vez e está liberado para enfrentar o time gaúcho no domingo (31). Quem ainda desfalca o Verdão é o lateral direito Mayke, que passou por cirurgia no joelho e realiza processo de transição física com os profissionais do Núcleo de Saúde e Perfomance no momento.
Deste modo, a provável escalação do Palmeiras conta com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo (Zé Rafael), Danilo e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Luiz Adriano.
Sem mais desfalques, o Alviverde vai a campo às 16h (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela vigésima nona rodada do Brasileirão. Com 49 pontos, o time de Abel Ferreira é o vice-líder e vai em busca de sua quarta vitória consecutiva na competição.

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