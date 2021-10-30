Escalação do Palmeiras: Verdão trabalha bolas paradas em último treino antes enfrentar o Grêmio

O Palmeiras encerrou a preparação para a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, na manhã deste sábado (30). O treino comandado por Abel Ferreira, que completou um ano de clube hoje, teve como foco atividades táticas e jogadas de bola parada.

Os atletas reuniram-se no auditório do centro de excelência, antes de irem ao gramado, para assistir a um vídeo com instruções táticas. Em seguida, foram separados em dois grupos pela comissão técnica e participaram de um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, foi disputado um coletivo em campo reduzido.Fora das últimas três partidas, Gabriel Menino treinou sem restrições mais uma vez e está liberado para enfrentar o time gaúcho no domingo (31). Quem ainda desfalca o Verdão é o lateral direito Mayke, que passou por cirurgia no joelho e realiza processo de transição física com os profissionais do Núcleo de Saúde e Perfomance no momento.