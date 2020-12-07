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Escalação do Palmeiras: Verdão tem reforço de última hora para enfrentar Libertad

Alan Empereur treinou e deve estar na lista de relacionados para a viagem ao Paraguai
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:12

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:12

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras 'ganhou um reforço' de última hora para encarar o Libertad nesta terça-feira (8), no duelo que abre as quartas de finais da Copa Libertadores 2020, em Assunção.
Após sofrer um entorse no joelho na Vila Belmiro, no último sábado (5), Alan Empereur treinou sem restrições com o elenco e deve fazer parte da delegação que parte para a capital paraguaia já nesta tarde de segunda-feira (7), após o almoço, e deve chegar no início desta noite.
Sem Abel Ferreira, que segue em isolamento após testar positivo para a Covid-19, Andrey Lopes e Vitor Castanheira trabalharam com todo o elenco a disposição nesta manhã na Academia de Futebol, em um coletivo técnico e tático.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESCom mais de seis reforços para a partida, o time titular palmeirense que entra em campo para iniciar a luta para estar entre os quatro melhores do continente deve ser bem diferente daquele que empatou com o Santos por 2 a 2, no último final de semana.
Rony e Gustavo Scarpa, ambos preservados no último jogo, devem voltar ao time titular do Verdão, além de Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Gómez que estavam suspensos e também retornam para o setor defensivo do time de Abel Ferreira.
O provável Palmeiras para encarar o Libertad é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.
Libertad x Palmeiras começa às 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (8), e a partida será transmitida pelo SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Jorginho) e a Fox Sports (TV por assinatura).

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