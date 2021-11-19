Escalação do Palmeiras: Verdão finaliza preparação antes de viajar para Fortaleza

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (19), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fortaleza, que acontece no sábado (20), fora de casa.Saiba o time de coração de narradores, apresentadores e comentaristas do jornalismo esportivo

No campo, a comissão de Abel Ferreira comandou uma atividade técnica em dimensões reduzidas com permissão de poucos toques na bola por atleta. Na parte final, os jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

Gustavo Gómez e Joaquin Piquerez retornaram de suas respectivas seleções e treinaram normalmente desde a última quinta-feira (18).Dessa forma, espera-se que Abel Ferreira mande a campo a equipe com força máxima pela última vez antes da final da Libertadores. Normalmente titular, Marcos Rocha está suspenso para a decisão e deve ceder a vaga para que Mayke ganhe ritmo de jogo.

O time que deve enfrentar o Fortaleza tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony.

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O Verdão almoçou no centro de excelência e embarcou para a capital cearense na sequência. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam no sábado (20), às 19h, na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão.