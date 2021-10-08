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Escalação do Palmeiras: Verdão faz trabalho posicional visando Red Bull Bragantino

Mayke, Marcos Rocha, Danilo e Zé Rafael seguem tratamento; Gabriel Menino e Felipe Melo cumprem suspensão...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 20:30

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:30

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (8), mais uma sessão de treinamentos visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, no sábado.
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Inicialmente, Abel Ferreira propôs atividades em dimensões reduzidas ao elenco, com objetivos específicos e, na sequência, um trabalho posicional, aprimorando transições, balanços, inversões, entre outros.
Os laterais Mayke e Marcos Rocha, acompanhados dos meias Zé Rafael e Danilo, cumpriram seus cronogramas de tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O lateral esquerdo Victor Luis trabalhou com o grupo dando sequência a sua transição física.
Veja a tabela completa do BrasileirãoGabriel Menino e Felipe Melo cumprem suspensão e estão fora do jogo. Sem um lateral-direito disponível, Abel Ferreira deve recorrer ao jovem Garcia, destaque do Sub-20 na posição. Ele soma oito jogos com a equipe profissional.
Com isso, a provável escalação do Verdão conta com Jailson; Garcia, Luan, Renan e Jorge; Danilo Barbosa (Matheus Fernandes), Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony (Wesley), Dudu e Luiz Adriano.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Como de praxe, o elenco convocado realizará uma ativação muscular e uma rápida movimentação no campo na manhã de sábado (9). A partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino contará com a presença de público no Allianz Parque.

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