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Escalação do Palmeiras: Verdão encerra preparação para jogo contra Ponte Preta

Verdão enfrenta a Macaca no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), em Campinas
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Publicado em 08 de Maio de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 17:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Ainda com chances de se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras finalizou, neste sábado (08), a preparação para o confronto decisivo contra a Ponte Preta.
>> Dudu de volta ao Palmeiras? Veja jogadores emprestados que ainda são do seu time
Contando com todos os atletas disponíveis, Abel Ferreira propôs atividades técnicas com ênfase em transições, marcações, quebra de linhas, entre outros. Por fim, os jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Os titulares no embate contra o Santos participaram de parte do treinamento e, posteriormente, realizaram trabalhos regenerativos.Os machucados Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic deram continuidade ao tratamento de suas respectivas lesões. Gabriel Menino, por sua vez, cumpriu seu cronograma especial, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
Deste modo, a provável escalação do Verdão para a partida conta com Vinícius; Garcia, Henri, Renan e Victor Luis; Fabinho, Pedro Bicalho, Lucas Esteves e Lucas Lima; Gabriel Silva e Rafael Elias.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (9), contra a Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

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