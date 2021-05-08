Escalação do Palmeiras: Verdão encerra preparação para jogo contra Ponte Preta

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Ainda com chances de se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras finalizou, neste sábado (08), a preparação para o confronto decisivo contra a Ponte Preta.

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Contando com todos os atletas disponíveis, Abel Ferreira propôs atividades técnicas com ênfase em transições, marcações, quebra de linhas, entre outros. Por fim, os jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Os titulares no embate contra o Santos participaram de parte do treinamento e, posteriormente, realizaram trabalhos regenerativos.Os machucados Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic deram continuidade ao tratamento de suas respectivas lesões. Gabriel Menino, por sua vez, cumpriu seu cronograma especial, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Deste modo, a provável escalação do Verdão para a partida conta com Vinícius; Garcia, Henri, Renan e Victor Luis; Fabinho, Pedro Bicalho, Lucas Esteves e Lucas Lima; Gabriel Silva e Rafael Elias.