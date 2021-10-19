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Escalação do Palmeiras: Verdão encerra preparação para enfrentar o Ceará; Zé Rafael deve ser desfalque

Mayke, Jorge e Gabriel Menino seguem se recuperando de lesões; Wesley pode ser a novidade...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (19) a preparação para o confronto com o Ceará, na quarta-feira (20), às 19h, fora de casa, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão.
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Primeiro, os jogadores assistiram a um vídeo da comissão técnica no auditório. Na sequência, realizaram atividades táticas no campo, trabalhando jogadas específicas e transições, divididos por posições. Por fim, alguns ainda treinaram faltas e pênaltis.
Mayke, Jorge e Gabriel Menino seguiram seus respectivos tratamentos de lesões com o Núcleo de Saúde e Performance. Recuperado, Danilo deu sequência ao processo de transição física.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSuspenso contra o Internacional, Wesley está à disposição e pode ser a novidade contra o Ceará. A delegação alviverde embarca para a capital cearense depois do almoço.
Com suspeita de lesão ligamentar, Zé Rafael está fora do jogo. O LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o problema não é grave e que há algum tempo o clube vem acompanhando a situação do jogador.
Dessa forma, caso Abel Ferreira resolva manter a mesma base das últimas partidas, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Ceará é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Dudu, Rony (Wesley) e Luiz Adriano.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Verdão é o atual quarto colocado na tabela do Brasileirão, com 43 pontos.

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