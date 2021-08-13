Escalação do Palmeiras: Verdão encerra preparação e viaja para enfrentar o Atlético-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (13), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Atlético-MG, no sábado (14), às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Verdão reassume a liderança do torneio.

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A comissão técnica de Abel Ferreira colocou em prática uma atividade tática com dois times, após trabalhos de aquecimento com e sem bola. Foram aprimorados balanços, transições, jogadas ensaiadas, marcações e posicionamentos. Na parte final, houve ainda um descontraído recreativo - o popular rachão - com os jogadores fora de suas posições de origem, como, por exemplo, o goleiro Jailson de atacante.

O goleiro Vinicius Silvestre, em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Jorge, reforço contratado no dia 23 de julho, cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência e também no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDepois do almoço, o elenco alviverde embarcou para a capital mineira. Suspensos, Victor Luis e Renan serão desfalques.

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Matheus Fernandes) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Rony e Willian (Luiz Adriano).

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