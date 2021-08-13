Escalação do Palmeiras: Verdão encerra preparação e viaja para enfrentar o Atlético-MG

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (13), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Atlético-MG, no sábado (14), às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Verdão reassume a liderança do torneio.
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A comissão técnica de Abel Ferreira colocou em prática uma atividade tática com dois times, após trabalhos de aquecimento com e sem bola. Foram aprimorados balanços, transições, jogadas ensaiadas, marcações e posicionamentos. Na parte final, houve ainda um descontraído recreativo - o popular rachão - com os jogadores fora de suas posições de origem, como, por exemplo, o goleiro Jailson de atacante.
O goleiro Vinicius Silvestre, em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Jorge, reforço contratado no dia 23 de julho, cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência e também no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDepois do almoço, o elenco alviverde embarcou para a capital mineira. Suspensos, Victor Luis e Renan serão desfalques.
A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Matheus Fernandes) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Rony e Willian (Luiz Adriano).
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O Verdão é o atual vice-líder do Brasileirão com 32 pontos, dois a menos que o Atlético-MG. Se vencer o duelo deste sábado (14), além de reassumir a ponta da tabela, o Palmeiras passará a ter vantagem no retrospecto contra o Galo no Mineirão. Até agora, em 25 jogos no estádio mineiro, foram 11 vitórias para cada lado e três empates, com 28 gols marcados por cada equipe. O mesmo vale para o retrospecto no local apenas em jogos do Brasileiro: em 23 partidas, são 10 vitórias para cada lado, três empates e 25 gols para cada time.