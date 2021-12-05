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Escalação do Palmeiras: técnico do sub-20 comanda treino e encerra preparação para enfrentar Athletico

Verdão ainda conta com mais dois jogos para o término do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 18:52

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 18:52

Com mais dois jogos restantes para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras treinou na manhã deste domingo (05), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, nesta segunda-feira (06), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª rodada. Com a maior parte do elenco de férias, a atividade foi comanda por Paulo Victor Gomes, técnico da equipe sub-20.
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O treinamento foi fracionada entre ações de bola parada, com dois grupos distintos, e movimentos táticos. Do time principal, apenas Kuscevic, Matheus Fernandes e Vinícius Silvestre estiveram presentes e irão para o confronto em Curitiba. Com exceção de Gabriel Verón, expulso contra o Cuiabá, a escalação do Verdão deve contar com alguns dos mesmos nomes.
Sendo assim, o Palestra deve ir a campo com: Vinícius Silvestre, Gustavo Garcia, Kuscevic, Michel e Vanderlan; Matheus Fernandes, Fabinho e Pedro Bicalho; Giovani, Gabriel Silva e Kevin.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPV, como é conhecido o comandante do time de base alviverde, teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17, além de ter sido auxiliar de André Jardine nas Seleções Sub-20 e Olímpica, esta última medalhista de ouro dos Jogos de Tóquio.
Campeão paulista Sub-15 em 2016 e 2017 e campeão da Nike Premier Cup em 2017 pelo Palmeiras, o técnico retornou ao clube em outubro deste ano para assumir o elenco sub-20.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a terceira posição na tabela do Brasileirão garantida, o Palmeira terá seu jogo de encerramento na competição nacional na próxima quinta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Barueri.
Crédito: PauloVictorGomeséotécnicodoPalmeirasSub-20(FOTO:Divulgação

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