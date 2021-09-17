Escalação do Palmeiras: Sem Danilo, Verdão encerra preparação para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (17), na Academia de Futebol, e realizou os últimos ajustes antes da partida contra a Chapecoense neste sábado (18), às 17h, na Arena Condá, pelo Brasileirão.

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O volante Danilo, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo contra o Flamengo, no último domingo (12), seguiu cronograma de recuperação com membros do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e também no gramado.

O técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas e táticas, além de mostrar um vídeo ao elenco. Após o aquecimento, os jogadores disputaram um confronto de 12 contra 12 em campo reduzido exercitando o raciocínio em curto espaço.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNa sequência, a comissão separou o grupo em dois: de um lado, parte dos atletas ensaiou o posicionamento e movimentações nas bolas paradas, enquanto o restante fez trabalhos de correção e algumas cobranças de falta em outro gol.

Zé Rafael, expulso diante do Flamengo, é desfalque certo para a partida de sábado (18). Patrick de Paula deve assumir a posição no meio de campo.

A provável escalação do Palmeiras para enfrenar a Chapecoense é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

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