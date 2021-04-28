AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Escalação do Palmeiras: Reservas treinam para buscar retomada no Paulistão

Atletas que não foram titulares pela Libertadores realizaram atividades táticas visando duelo pelo campeonato estadual
...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira (28), na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o duelo diante da Inter de Limeira, pelo Paulistão, esboçando uma escalação com uma mescla de atletas reservas e jovens das categorias de base.
>> ATUAÇÕES: Rony e Patrick comandam show do Palmeiras na Libertadores
Os titulares da goleada de ontem diante do Independiente del Valle, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020, ficaram na parte interna do Centro de Excelência fazendo atividades regenerativas – alguns fizeram exercícios leves no gramado. Desta forma, apenas o restante do elenco (reservas e jovens da base) foi a campo e realizou treinos táticos comandados pela comissão de Abel Ferreira.
O Verdão ainda tem os desfalques de Gabriel Veron, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Lucas Lima, que estão lesionados e seguem realizando tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 20 já corre em campo e faz exercícios com bola, sendo o jogador mais próximo de voltar a ser relacionado. Os outros, especialmente os dois atacantes, ainda possuem prazos mais longos de retorno devido às gravidades de suas contusões.Mesclando os atletas que não começaram jogando contra o Del Valle e aqueles que são presença quase constante no Campeonato Paulista, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar a Inter de Limeira é: Vinícius Silvestre; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian.
O Alviverde enfrenta o Leão da Paulista nesta quinta-feira (29), às 22h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Paulistão 2021. Terceira colocada no grupo C, com 12 pontos, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer para seguir sonhando com a classificação à fase de mata-mata, dado que o segundo colocado, Novorizontino, tem 18 pontos, com um jogo a mais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Imagem de destaque
Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados