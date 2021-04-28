Escalação do Palmeiras: Reservas treinam para buscar retomada no Paulistão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira (28), na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o duelo diante da Inter de Limeira, pelo Paulistão, esboçando uma escalação com uma mescla de atletas reservas e jovens das categorias de base.

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Os titulares da goleada de ontem diante do Independiente del Valle, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020, ficaram na parte interna do Centro de Excelência fazendo atividades regenerativas – alguns fizeram exercícios leves no gramado. Desta forma, apenas o restante do elenco (reservas e jovens da base) foi a campo e realizou treinos táticos comandados pela comissão de Abel Ferreira.

O Verdão ainda tem os desfalques de Gabriel Veron, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Lucas Lima, que estão lesionados e seguem realizando tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 20 já corre em campo e faz exercícios com bola, sendo o jogador mais próximo de voltar a ser relacionado. Os outros, especialmente os dois atacantes, ainda possuem prazos mais longos de retorno devido às gravidades de suas contusões.Mesclando os atletas que não começaram jogando contra o Del Valle e aqueles que são presença quase constante no Campeonato Paulista, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar a Inter de Limeira é: Vinícius Silvestre; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian.