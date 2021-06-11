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Escalação do Palmeiras: Menino e Kuscevic treinam e podem reforçar Verdão no Dérbi

Verdão encerra preparação para o clássico e busca a segunda vitória no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 19:45

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 19:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta sexta-feira (11), o Palmeiras encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians, que ocorre neste sábado (12) pela terceira rodada do Brasileirão 2021. O treinamento teve enfoque na parte técnica da equipe, mas também trabalhou algumas variações táticas.
Confira quais são os 13 atletas brasileiros bicampeões olímpicos
Abel Ferreira iniciou separando os atletas em suas posições para realizar uma atividade de posicionamento, treinando transições até o momento da finalização. Em seguida, foi proposto um jogo em campo reduzido, no qual cada time tinha sete jogadores, que deveriam dar poucos toques na bola para trabalhar marcação e movimentação. Por fim, a comissão comandou atividade recreativa.
As novidades do treino foram a volta de Gabriel Menino, que estava na Seleção Olímpica, e de Benjamín Kuscevic, recuperado de lesão. O zagueiro chileno treinou sem restrições depois de terminar o tratamento de uma contusão na coxa direita, sofrida ainda em abril.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoCom alguns desfalques por lesões, além das convocações, a provável escalação do Palmeiras para o Dérbi deve ser: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
O Alviverde vai em busca de sua segunda vitória no campeonato nacional, contra o rival, para engatar na competição. O clássico acontece às 19h (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque.

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