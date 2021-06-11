Escalação do Palmeiras: Menino e Kuscevic treinam e podem reforçar Verdão no Dérbi

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (11), o Palmeiras encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians, que ocorre neste sábado (12) pela terceira rodada do Brasileirão 2021. O treinamento teve enfoque na parte técnica da equipe, mas também trabalhou algumas variações táticas.

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Abel Ferreira iniciou separando os atletas em suas posições para realizar uma atividade de posicionamento, treinando transições até o momento da finalização. Em seguida, foi proposto um jogo em campo reduzido, no qual cada time tinha sete jogadores, que deveriam dar poucos toques na bola para trabalhar marcação e movimentação. Por fim, a comissão comandou atividade recreativa.

As novidades do treino foram a volta de Gabriel Menino, que estava na Seleção Olímpica, e de Benjamín Kuscevic, recuperado de lesão. O zagueiro chileno treinou sem restrições depois de terminar o tratamento de uma contusão na coxa direita, sofrida ainda em abril.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoCom alguns desfalques por lesões, além das convocações, a provável escalação do Palmeiras para o Dérbi deve ser: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.