Escalação do Palmeiras: Lucas Lima avança em recuperação e titulares retornam para Libertadores

Sem a presença daqueles que iniciaram o confronto contra o Mirassol na noite de ontem (25), pois estes permaneceram na parte interna do Centro de Excelência realizando trabalhos regenerativos, o português propôs um treino posicional de movimentações com e sem bola. No fim, os atletas fizeram um recreativo e praticaram jogadas de bola parada, inclusive disputas de pênaltis.Não participaram do treinamento, também, os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes e o zagueiro Benjamin Kuscevic, que deram sequência ao tratamento de suas respectivas lesões e serão desfalques para a estreia no Allianz Parque pela edição de 2021 da competição continental. Lucas Lima, por sua vez, treinou em campo, mas separado do elenco e sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 20 está em estágio mais avançado na recuperação de uma contusão na coxa direita, mas ainda não possui condições de jogo.