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Escalação do Palmeiras: Lucas Lima avança em recuperação e titulares retornam para Libertadores

O Verdão vem com as melhores opções disponíveis no elenco para enfrentar o Del Valle, enquanto parte dos atletas ainda segue no tratamento de suas lesões
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras iniciou, nesta segunda-feira (26), a preparação para o confronto contra o Independiente Del Valle-EQU, pela Libertadores, com o treinador Abel Ferreira esboçando uma escalação titular e comandando o elenco em atividades táticas. >> ATUAÇÕES: Giovani e Newton são os melhores do Palmeiras em derrota
Sem a presença daqueles que iniciaram o confronto contra o Mirassol na noite de ontem (25), pois estes permaneceram na parte interna do Centro de Excelência realizando trabalhos regenerativos, o português propôs um treino posicional de movimentações com e sem bola. No fim, os atletas fizeram um recreativo e praticaram jogadas de bola parada, inclusive disputas de pênaltis.Não participaram do treinamento, também, os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes e o zagueiro Benjamin Kuscevic, que deram sequência ao tratamento de suas respectivas lesões e serão desfalques para a estreia no Allianz Parque pela edição de 2021 da competição continental. Lucas Lima, por sua vez, treinou em campo, mas separado do elenco e sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 20 está em estágio mais avançado na recuperação de uma contusão na coxa direita, mas ainda não possui condições de jogo.
Deste modo, a provável escalação do Palmeiras para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores tem: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Danilo, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano.
O confronto entre Palmeiras e Independiente Del Valle está marcado para terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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