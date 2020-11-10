Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Escalação do Palmeiras: Luan, com Covid-19, vira desfalque e Kuscevic é opção

Zagueiro brasileiro se torna oitavo desfalque titular do Verdão para encarar o Ceará, enquanto chileno pode fazer sua estreia uma semana após ter sido anunciado
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:55

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (10), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Ceará, no jogo que abre as quartas de finais da Copa do Brasil 2020. As duas grandes novidades foram a ausência de Luan, diagnosticado com Covid-19, e a participação em tempo integral de Benjamín Kuscevic, recuperado de uma contusão no tornozelo.
Sem o zagueiro brasileiro, que foi imediatamente afastado, e com uma grande lista de desfalques, Abel Ferreira teve que quebrar a cabeça para escalar um possível time titular que entra em campo nesta quarta-feira (11).
Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez estão com as suas respectivas seleções. Wesley, Felipe Melo e Luiz Adriano, estão lesionados. Desta forma, o comandante português deve mandar a campo um time alternativo.
Patrick de Paula mais uma vez deve ficar como opção no banco de reservas, que, especialmente para esta partida, deve receber alguns reforços do Sub-20.
Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz Parque, amanhã, às 16h30 (de Brasília), com transmissão do Sportv para todo o país. Nesta edição da Copa do Brasil não há o gol qualificado fora de casa como critério de desempate. Dois resultados iguais ou com o mesmo número de saldo levam a decisão para as penalidades máximas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados