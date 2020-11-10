Escalação do Palmeiras: Luan, com Covid-19, vira desfalque e Kuscevic é opção

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (10), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Ceará, no jogo que abre as quartas de finais da Copa do Brasil 2020. As duas grandes novidades foram a ausência de Luan, diagnosticado com Covid-19, e a participação em tempo integral de Benjamín Kuscevic, recuperado de uma contusão no tornozelo.

Sem o zagueiro brasileiro, que foi imediatamente afastado, e com uma grande lista de desfalques, Abel Ferreira teve que quebrar a cabeça para escalar um possível time titular que entra em campo nesta quarta-feira (11).

Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez estão com as suas respectivas seleções. Wesley, Felipe Melo e Luiz Adriano, estão lesionados. Desta forma, o comandante português deve mandar a campo um time alternativo.

Patrick de Paula mais uma vez deve ficar como opção no banco de reservas, que, especialmente para esta partida, deve receber alguns reforços do Sub-20.