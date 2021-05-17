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Escalação do Palmeiras: Gabriel Menino volta a treinar e Verdão finaliza preparação para Liberta

Com o fim do cronograma especial, o camisa 25 participou da atividade desta segunda-feira (17) sem restrições e em tempo integral com os demais atletas
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Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (17) na Academia de Futebol depois de ter derrotado o rival Corinthians e se classificado para a final do Paulistão 2021. Quase sem tempo para treinar, o Verdão iniciou e encerrou, hoje, a preparação para o duelo contra o Defensa y Justicia pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A volta de Gabriel Menino, sem restrições, foi a grande novidade do treino.
>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
A Cria da Academia passou por um período de aprimoramento físico após um desgaste proveniente da intensa sequência de jogos. Pela primeira vez desde o início do cronograma individualizado, Menino treinou em tempo integral com os demais atletas. Agora à disposição da comissão técnica, o jovem disputou sua última partida no dia 2 deste mês contra o Santo André.Os titulares do Dérbi deste domingo realizaram atividades regenerativas já visando a recuperação para a final do Estadual contra o São Paulo na próxima quinta-feira (20). Enquanto isso, os demais jogadores foram separados por posições por Abel Ferreira a fim de aperfeiçoar posicionamentos, balanços e verticalizações. Ao final, trabalharam cobranças de faltas e pênaltis.
Com os titulares preservados – à exceção de Weverton – em virtude do desgaste do clássico contra o Corinthians, a provável escalação do Palmeiras para a partida contra a equipe argentina é: Weverton; Vanderlan (Luan), Danilo Barbosa e Matías Viña; Gustavo García, Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Wesley e Willian.
Já garantido em primeiro lugar do Grupo A da Liberta, o Verdão enfrenta o Defensa y Justicia nesta terça-feira às 19h15 (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque, em busca de sua quinta vitória na competição.

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