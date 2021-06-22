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Escalação do Palmeiras: Danilo treina integralmente e Verdão se prepara para enfrentar Red Bull Bragantino

Volante se recupera de uma lesão na coxa esquerda e pode ser novidade no time de Abel Ferreira...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 20:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, nesta terça-feira (22), deu sequência à preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Contando com reforços importantes, o treinador Abel Ferreira propôs atividades táticas para o elenco alviverde.
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No início, os jogadores foram divididos em duas equipes e realizaram trabalhos de saídas de bola e transições ofensivas. Na sequência, foram feitas atividades posicionais com ênfase em passes e finalizações. Por fim, alguns atletas treinaram cobranças de falta e pênalti.
O volante Danilo, que segue em transição física, participou do treino integralmente e pode ser novidade na escalação. Os atacantes Breno Lopes e Rony também realizaram todas os trabalhos propostos com o restante do elenco do Verdão.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDeste modo, a provável escalação do Alviverde para a partida contra o Bragabull conta com Jaílson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luis; Danilo (Kuscevic), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley (Willian), Rony e Luiz Adriano (Deyverson).
O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.

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