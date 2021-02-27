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Escalação do Palmeiras: Com titulares, Verdão encerra preparação para final da Copa do Brasil

Com treino tático e jogadas ensaiadas, Abel Ferreira e seus comandados completaram as atividades para encararem o Grêmio
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Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 15:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Finalizando a preparação para a ida da final da Copa do Brasil, o Palmeiras realizou, na manhã deste sábado (27), na Academia de Futebol, o último treino antes da decisão contra o Grêmio deste domingo (28), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou algumas jogadas específicas. >> Saiba o valor pago para cada clube por sua posição no Brasileirão
Na atividade, o treinador dividiu o grupo em duas equipes para um coletivo, passou orientações e conversou individualmente com alguns jogadores, como Scarpa e Gabriel Menino. Na segunda parte do trabalho, a comissão focou no posicionamento das bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas praticaram ainda cobranças de falta.Sem Patrick de Paula, que testou positivo para Covid-19 no último dia 23, e Breno Lopes, que não pode ser inscrito devido ao fato de já ter jogado a competição pelo Juventude-RS, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Gabriel Menino (Zé Rafael); Rony e Luiz Adriano.
Após o treino, a delegação alviverde embarcou no período da tarde para a capital gaúcha e recebeu apoio de torcedores na saída da Academia de Futebol. A partida de volta, com mando alviverde, será disputada no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

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