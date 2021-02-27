Escalação do Palmeiras: Com titulares, Verdão encerra preparação para final da Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Finalizando a preparação para a ida da final da Copa do Brasil, o Palmeiras realizou, na manhã deste sábado (27), na Academia de Futebol, o último treino antes da decisão contra o Grêmio deste domingo (28), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou algumas jogadas específicas. >> Saiba o valor pago para cada clube por sua posição no Brasileirão

Na atividade, o treinador dividiu o grupo em duas equipes para um coletivo, passou orientações e conversou individualmente com alguns jogadores, como Scarpa e Gabriel Menino. Na segunda parte do trabalho, a comissão focou no posicionamento das bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas praticaram ainda cobranças de falta.Sem Patrick de Paula, que testou positivo para Covid-19 no último dia 23, e Breno Lopes, que não pode ser inscrito devido ao fato de já ter jogado a competição pelo Juventude-RS, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Gabriel Menino (Zé Rafael); Rony e Luiz Adriano.