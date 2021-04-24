Escalação do Palmeiras: com Libertadores próxima, Verdão usará reservas e base contra Mirassol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde deste sábado (24), na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, esboçando uma provável escalação. Foram a campo todos os que não atuaram por mais de 45 minutos no duelo de ontem (23), contra o Guarani.>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras

A comissão técnica coordenou um treino focando em atividades de posse de bola e trocas rápidas de passes em campos de dimensões reduzidas. Além disso, houve treino de cruzamentos, finalizações e bolas paradas, incluindo pênaltis. Quem atuou por mais de 45 minutos em Campinas realizou apenas trabalhos regenerativos na parte interna da Academia, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.Ainda sem previsão de retorno, Breno Lopes, Gabriel Veron, Benjamín Kuscevic e Lucas Lima deram continuidade ao cronograma individual de recuperação de suas respectivas contusões. A boa notícia é o jovem Alan Guimarães, que está avançando na transição física e já participa de parte das atividades no gramado.

Preservando os titulares para a partida de terça (27), contra o Independiente del Valle-EQU, pela Libertadores, a provável escalação do Palmeiras contra o Mirassol deve ser: Vinicius Silvestre; Vanderlan, Henri e Alan Empereur; Gustavo Garcia, Pedro Bicalho, Fabinho, Zé Rafael e Lucas Esteves (Victor Luis); Giovani e Rafael Elias.