Escalação do Palmeiras: apesar da classificação no Paulista, Verdão terá força máxima na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após confirmar sua classificação para a fase de mata-mata do Paulistão 2021, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (10) e finalizou a preparação para o duelo contra o Independiente del Valle, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, que acontece amanhã (11) em Quito, no Equador.

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A comissão técnica realizou uma atividade tática, separando o grupo em dois times de 11, um composto pelos prováveis titulares da próxima partida do Alviverde. Além dos jogadores poupados no Estadual, alguns atletas da base e todos os jogadores relacionados ao último jogo que jogaram menos de 45 minutos participaram do treinamento. Os demais utilizados na partida decisiva do Paulista fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.O treino teve enfoque no aprimoramento de transições em velocidade, com quebras de linha e movimentações, na parte ofensiva e marcação e posicionamento na parte defensiva. Na parte final, o time trabalhou jogadas ensaiadas e cobranças diretas de bolas paradas. Enquanto isso, Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic deram sequência ao tratamento de suas respectivas lesões. Gabriel Menino cumpriu seu cronograma especial individualizado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Seguindo o planejamento de priorizar o torneio continental, Abel deve repetir o time que foi a campo no último jogo da competição, à exceção de Danilo, que foi titular no domingo (9), contra a Ponte Preta, e deve começar no banco. Com isso, a provável escalação do Palmeiras para a partida é: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Vitor Luis e Marcos Rocha; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.