Escalação do Corinthians: Mancini mantém mistério; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians fechou sua preparação para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. No entanto, o técnico Vagner Mancini manteve alguns mistérios sobre o time titular que entrará em campo pela 36ª rodada do Brasileirão-2020. As dúvidas moram no meio e no ataque.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Para a equipe que começa jogando, a principal incógnita fica por conta do substituto de Gabriel, suspenso pelo terceiro amarelo. O favorito é Xavier, já que sua entrada não mudaria tanto a característica do setor. No entanto, Camacho, Roni e Ramiro podem pintar por ali. Se algum dos três for o escolhido, certamente o meio-campo ficará mais técnico do que combativo.

Como o adversário é o Flamengo, talvez o melhor time do país, e Cantillo não tem a marcação como um de suas melhores virtudes, é possível que Mancini opte mesmo por Xavier, uma vez que contra o Athletico-PR o Timão já sofreu demais, principalmente pelo lado esquerdo, com o colombiano, Otero e Fábio Santos. A tendência é que a marcação seja fortalecida para o jogo de domingo.Sendo assim, até mesmo Otero pode perder a posição e dar a vaga a Lucas Piton, que contra o Furacão entrou pelo lado esquerdo para reforçar a marcação. O jovem lateral já foi utilizado de forma improvisada na função em outras partidas com Vagner Mancini. Fica a dúvida também para o comando do ataque: Léo Natel continua como "falso 9" ou Jô retoma a titularidade?

Outras possibilidade que se mantêm indefinidas são as presenças de Jemerson e Cazares, que se recuperaram de lesão e voltaram a treinar com o grupo nesta semana. Como o clube não divulga a lista de relacionados, não se sabe se a dupla viaja ou não para o Rio de Janeiro. Caso viaje, a tendência é que ambos fiquem no banco, com maior chance de o meia ser utilizado na partida. Sendo assim, o chileno Araos deve seguir como titular na armação corintiana.

A provável escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier (Camacho, Roni ou Ramiro) e Cantillo; Gustavo Silva, Araos e Otero (Lucas Piton); Léo Natel (Jô).