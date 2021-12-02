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Erro de Andreas Pereira pode custar R$ 127 milhões aos cofres do Manchester United, afirma jornal

Meia de 25 anos possui contrato com o Flamengo até o fim de junho, mas equipe carioca não sabe se irá contratar o atleta em definitivo por conta do valor estipulado pelos ingleses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 09:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 09:47

O erro de Andreas Pereira na final da Libertadores pode fazer com que o Manchester United deixe de ganhar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pela venda definitiva do meia para o Flamengo, segundo o "Mirror". O atleta tem contrato por empréstimo com a equipe carioca até o fim de junho, mas não tem o futuro esclarecido.O atleta, que esteve emprestado a Lazio na última temporada, não parece estar nos planos dos Red Devils. No entanto, o valor pedido pelos ingleses pela transferência do jogador de 25 anos é considerado muito alto e o Rubro-Negro deve tentar reduzir a pedida.
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Apesar do erro decisivo que gerou o gol deciviso para o Palmeiras se sagrar campeão continental, Andreas Pereira possui um papel importante desde que chegou ao Flamengo. O camisa 18 ocupou o lugar deixado por Gerson, vendido para o Olympique Marseille, e rapidamente tornou-se titular indiscutível. E o jogador deixou claro que tem a intenção de permanecer no Rio de Janeiro.
O início de 2022 será chave para projetar o futuro do meia. Sem Renato Gaúcho, o clube carioca procura um novo treinador e o papel do meia em um Flamengo sob nova direção e sua importância na Libertadores e Campeonato Brasileiro da próxima temporada serão determinantes em caso de uma transferências definitiva.
Crédito: AndreasPereiratemfuturoindefinidonoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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