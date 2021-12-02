Erro de Andreas Pereira pode custar R$ 127 milhões aos cofres do Manchester United, afirma jornal

O erro de Andreas Pereira na final da Libertadores pode fazer com que o Manchester United deixe de ganhar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pela venda definitiva do meia para o Flamengo, segundo o "Mirror". O atleta tem contrato por empréstimo com a equipe carioca até o fim de junho, mas não tem o futuro esclarecido.O atleta, que esteve emprestado a Lazio na última temporada, não parece estar nos planos dos Red Devils. No entanto, o valor pedido pelos ingleses pela transferência do jogador de 25 anos é considerado muito alto e o Rubro-Negro deve tentar reduzir a pedida.