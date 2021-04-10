Errata: Vanderlei não poderá estrear pelo Vasco contra o Flamengo

Crédito: Goleiro não poderá estar em campo por causa do regulamento do Campeonato Carioca (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco apresentou seu sexto reforço na temporada: o goleiro Vanderlei, ex-Grêmio. Nesta sexta, ele foi regularizado no Boletim informativo diário, BID da CBF, e no BIRA (Ferj), porém não poderá fazer a sua estreia com a camisa cruz-maltina diante do Flamengo. De acordo com o inciso II do Artigo 2 presente no regulamento do Carioca, um jogador só poderá estrear caso a regularização aconteça dois antes do começo da rodada.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaApesar do Gigante da Colina só voltar a campo na próxima quarta-feira, às 21h, no Maracanã, no clássico contra o Flamengo, Vanderlei só estará à disposição do técnico Marcelo Cabo no duelo contra o Boavista, dia 18, em Bacaxá. O novo reforço não poderá jogar, pois a rodada começa neste sábado, apenas um dia após ser regularizado.

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Neste sábado, o goleiro participou normalmente do treinamento no CT do Almirante, na Cidade de Deus, Os jogadores realizaram trabalhos físicos e técnicos como forma de preparação para o Clássico dos Milhões. Em sua apresentação, o arqueiro destacou que ficou alguns dias parados e sua evolução será avaliada pela comissão técnica. Enquanto isso, Lucão segue como titular à frente do gol vascaíno.

- Fisicamente fiquei alguns dias parado porque tivemos uma folga no Grêmio. Depois tive a questão da rescisão, fiquei um tempo sem treinar, mas tenho feito trabalhos sem a bola. Durante a semana vamos ver a evolução para ver como está a parte técnica. Na hora que eles decidirem que poderei estar à disposição para jogar, eu estarei com a maior alegria - disse Vanderlei na apresentação.

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