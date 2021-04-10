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futebol

Errata: Vanderlei não poderá estrear pelo Vasco contra o Flamengo

Goleiro foi apresentado e regularizado nesta sexta, porém em virtude de um inciso do regulamento do Carioca, não terá condições de entrar em campo no Clássico dos Milhões...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 15:53
Crédito: Goleiro não poderá estar em campo por causa do regulamento do Campeonato Carioca (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco apresentou seu sexto reforço na temporada: o goleiro Vanderlei, ex-Grêmio. Nesta sexta, ele foi regularizado no Boletim informativo diário, BID da CBF, e no BIRA (Ferj), porém não poderá fazer a sua estreia com a camisa cruz-maltina diante do Flamengo. De acordo com o inciso II do Artigo 2 presente no regulamento do Carioca, um jogador só poderá estrear caso a regularização aconteça dois antes do começo da rodada.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaApesar do Gigante da Colina só voltar a campo na próxima quarta-feira, às 21h, no Maracanã, no clássico contra o Flamengo, Vanderlei só estará à disposição do técnico Marcelo Cabo no duelo contra o Boavista, dia 18, em Bacaxá. O novo reforço não poderá jogar, pois a rodada começa neste sábado, apenas um dia após ser regularizado.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Neste sábado, o goleiro participou normalmente do treinamento no CT do Almirante, na Cidade de Deus, Os jogadores realizaram trabalhos físicos e técnicos como forma de preparação para o Clássico dos Milhões. Em sua apresentação, o arqueiro destacou que ficou alguns dias parados e sua evolução será avaliada pela comissão técnica. Enquanto isso, Lucão segue como titular à frente do gol vascaíno.
- Fisicamente fiquei alguns dias parado porque tivemos uma folga no Grêmio. Depois tive a questão da rescisão, fiquei um tempo sem treinar, mas tenho feito trabalhos sem a bola. Durante a semana vamos ver a evolução para ver como está a parte técnica. Na hora que eles decidirem que poderei estar à disposição para jogar, eu estarei com a maior alegria - disse Vanderlei na apresentação.
Confira o regulamento do Campeonato Carioca
II – Para cada uma das demais partidas do campeonato somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida, observado o prazo limite de inscrição indicado no caput.Vanderlei foi apresentado nesta sexta (Reprodução/Vasco TV)

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