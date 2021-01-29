Ernando vibra com triunfo: 'O importante era sair com os três pontos'

Após uma atuação negativa contra o Sport, o Bahia fez o seu jogo atrasado diante do Corinthians e levou a melhor na Fonte Nova, resultado que tirou a equipe a zona de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Na saída de campo, o zagueiro Ernando falou sobre a mudança de postura do time dentro das quatro linhas e espera que o time saiba aproveitar os pontos dentro de casa para sair do sufoco.‘O segundo tempo contra o Sport foi muito ruim, mas hoje entramos com um espírito diferente, temos que nos impor dentro de casa. Tivemos a chance de fazer o 3 a 0 para ser um jogo mais tranquilo, mas infelizmente não conseguimos. Eles mudaram, colocaram o time para frente e fizeram, mas conseguimos neutralizar as jogadas aéreas deles e fomos agressivos. A equipe está de parabéns. Era importante somar os três pontos’, declarou.
Com 35 pontos, o Bahia aparece na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada a equipe mede forças com o Vasco da Gama, em São Januário.