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  • Ernando explica mês fora, mas garante retorno ao Vasco na final da Taça Rio: 'Estou à disposição'
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Ernando explica mês fora, mas garante retorno ao Vasco na final da Taça Rio: 'Estou à disposição'

Zagueiro entrou em campo pela última vez em 18 de abril, depois foi fazer uma 'pré-temporada'. Ele explica que decisão já havia sido combinada, privilegiando a Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 14:25

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:25

Crédito: Ernando chegou para a atual temporada, mas tem apenas seis jogos até aqui (Rafael Ribeiro//Vasco
A torcida do Vasco, com razão, ficou preocupada. Ernando entrou em campo pela última vez há mais de um mês, no empate com o Boavista. Em seguida, o zagueiro foi desfalque em quatro partidas. O clube, todavia, afirmava, semana após semana, que ele estava sendo apenas poupado. Nesta quinta-feira, finalmente, o próprio jogador afirmou que está pronto para retornar. E logo para o segundo jogo da final da Taça Rio.- Estou à disposição. Essa semana já fiz um trabalho forte, estou trabalhando normalmente com o grupo - garantiu o defensor.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Contratado para esta temporada, Ernando tem 33 anos e disputou 38 partidas pelo Bahia na temporada passada. Ele explicou que a ausência após seis jogos pelo Vasco já estava combinada com a comissão técnica.
- Eu tive 15, 20 dias de férias depois que saí do Bahia. Cheguei e o Marcelo Cabo já quis que eu entrasse em campo. Na Copa do Brasil, ele contava comigo e eu me coloquei à disposição. Fomos felizes, consegui fazer alguns jogos do Carioca. Logo depois, como havia sido acertado, saí para fazer fortalecimento - recordou, antes de prosseguir:
- Depois do Boavista, eu saí para fazer uma pequena pré-temporada. Então foi muito importante para mim esse período. Estou me sentindo muito bem para essa final contra o Botafogo e para a sequência, no Campeonato Brasileiro - pregou Ernando.

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