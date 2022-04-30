Erling Haaland se despede do empresário Mino Raiola: 'O melhor'

Um dos principais atacantes do futebol mundial, o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, se despediu do empresário Mino Raiola, que morreu neste sábado em Milão, aos 54 anos. Nas redes sociais, o norueguês postou uma foto com o agente, que cuidava da carreira do centroavante.- The best ("o melhor", na tradução) - postou Haaland em seu perfil, com uma foto abraçado com Mino Raiola. + Veja a tabela e os jogos da Bundesliga

Na última quinta-feira, a imprensa italiana chegou a dar Mino Raiola como morto, mas logo em seguida a informação foi desmentida. Alberto Zangrillo, chefe do hospital onde o agente estava internado, além da próprio conta do empresário no Twitter, se mostraram indignados.

A causa da morte de Mino Raiola não foi divulgada. No mês de janeiro, porém, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência na Itália. Nos últimos dias, seu quadro piorou até a morte ser confirmada neste sábado.

INÍCIO DA CARREIRANascido em Nocera Inferiore, província de Salerno, Mino Raiola se mudou para a Holanda, em Haarlem, com menos de um ano de idade ao lado de sua família. Na cidade próxima de Amsterdam, o pai do empresário abriu uma lanchonete para sobreviver.

Após a lanchonete, a família do italiano abriu um restaurante, onde Raiola começou a mostrar interesse pelo trabalho. Até que aos 19 anos, o jovem, que chegou a cursar direito na faculdade, ingressou no futebol para ser dirigente do Haarlem, clube fundado em 1889.

Na década de 1980, Raiola abriu a empresa Intermezzo com o objetivo de ajudar firmas holandesas a fazer negócios na Itália. Nesse processo, o agente foi responsável pela transferências de atletas da Holanda para o País da Bota, como Dennis Bergkamp, o primeiro grande negócio do agente.

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GRANDE INFLUÊNCIANa década de 1990, Raiola conseguiu se tornar um agente Fifa e trabalhou com grandes atletas, como Pavel Nedved, que saiu da República Tcheca para fazer sucesso na Lazio antes de se tornar um dos maiores ídolos da Juventus no início do século.

O italiano era responsável por gerir as carreiras de grandes atletas, como Erling Haaland, que está para deixar o Borussia Dortmund, e Paul Pogba, que está em fim de contrato com o Manchester United. Com grande influência nos bastidores, o veterano de 54 anos era muitas vezes responsável por dar as cartas do jogo.

VIDA POLÊMICA​Mino Raiola também era conhecido por ser um personagem polêmico, mas muito defensor de seus clientes. Em diversas ocasiões, o agente respondeu críticas de comentaristas ou da imprensa de determinado país para blindar seus jogadores.

Na transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United que custou cerca de 105 milhões de euros em 2016, o agente saiu com a bolada de 49 milhões de euros. Com o dinheiro, o empresário comprou uma mansão em Miami que pertencia à Al Capone.

Mino Raiola também já entrou em conflito com a Fifa quando a entidade estipulou que qualquer agente só poderia receber 3% de comissão do valor total de uma transação. Na época, o italiano declarou que o órgão agia como um "ditador comunista".

CIRURGIA DE EMERÊNCIANo último mês de janeiro, Raiola teve que passar por uma cirurgia de emergência. Nas últimas semanas, o quadro clínico do intermediário piorou.