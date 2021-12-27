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Erling Haaland deseja jogar na Espanha, afirma jornalista

Centroavante do Borussia Dortmund atrai o interesse de Barcelona e Real Madrid e está disposto a dar prioridade para a La Liga em relação à Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 11:46

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 11:46

Erling Haaland, centroavante do Borussia Dortmund, deseja jogar no futebol espanhol, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O jogador deve receber propostas de Barcelona e Real Madrid e optar por um dos dois gigantes para defender a camisa a partir da próxima temporada.Além dos dois clubes da Espanha, o norueguês também é desejado por Manchester City, Manchester United e Liverpool. No entanto, a ideia de atuar na Premier League, onde o pai do atacante jogou, não é tão atraente na cabeça do artilheiro.
> Veja a tabela da La Liga
Nas últimas semanas, Joan Laporta, presidente do Barcelona, se encontrou com Mino Raiola, empresário de Haaland, e transmitiu o interesse do clube blaugrana. Os culés enxergam no centroavante do Dortmund a peça necessária para voltar a brigar por todos os títulos no futuro.
Por outro lado, o Real Madrid também mantém grande interesse no atleta e espera convencer o jovem de 21 anos com a montagem de um elenco competitivo. A prioridade merengue é a chegada de Mbappé, mas Haaland segue sendo monitorado apesar da presença de Benzema.
Crédito: HaalandpodeservistonaLaLiganapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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