Erison vibra estreia com assistência pelo Botafogo: 'Agora é daqui para mais'

Primeiro jogo de impacto. Erison estreou com uma assistência pelo Botafogo. O camisa 89 entrou no decorrer da vitória sobre o Bangu, no último domingo, e cruzou para o gol de Diego Gonçalves, que confirmou o triunfo pro 2 a 0 no Estádio Nilton Santos.
O atacante, contratado pelo Alvinegro após se destacar pelo Brasil de Pelotas na segunda metade da última Série B, comemorou a estreia em entrevista à "BotafogoTV".
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
– Muito feliz, ainda mais pela grande vitória. Muito feliz pela estreia com assistência. Agora é daqui para mais, que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho, fazer uma grande semana e fazer um grande próximo jogo - afirmou.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Madureira às 18h no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Estadual.