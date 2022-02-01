futebol

Erison vibra estreia com assistência pelo Botafogo: 'Agora é daqui para mais'

Atacante deu o passe para o gol de Diego Gonçalves na vitória sobre o Bangu...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:51
Primeiro jogo de impacto. Erison estreou com uma assistência pelo Botafogo. O camisa 89 entrou no decorrer da vitória sobre o Bangu, no último domingo, e cruzou para o gol de Diego Gonçalves, que confirmou o triunfo pro 2 a 0 no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Madureira; veja preços e como comprar
O atacante, contratado pelo Alvinegro após se destacar pelo Brasil de Pelotas na segunda metade da última Série B, comemorou a estreia em entrevista à "BotafogoTV".
– Muito feliz, ainda mais pela grande vitória. Muito feliz pela estreia com assistência. Agora é daqui para mais, que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho, fazer uma grande semana e fazer um grande próximo jogo - afirmou.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Madureira às 18h no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Estadual.
Crédito: Erison

