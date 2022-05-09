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futebol

Erison responde à provocação de Gabigol após vitória do Botafogo no Flamengo

Após camisa 9 do Flamengo fazer 'chororô' em gol anulado, atacante do Botafogo falou que brincadeiras fazem parte do futebol...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 19:34
Quem ri por último ri melhor. Erison foi um dos protagonistas do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo neste domingo, no Mané Garrincha. O camisa 89, agora, marcou gols em todos os rivais do Glorioso no ano. + VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória
O 'El Toro' também levou a melhor sobre Gabigol. O atacante do Flamengo comemorou com o "chororô" no gol anulado marcado ainda no primeiro tempo. Em participação ao programa "Tá na Área", do SporTV", o artilheiro do Botafogo comemorou o final feliz.
– Procuro sempre dar meu máximo, independente se for clássico ou não. Gosto de estar muito concentrado para poder ajudar meus companheiros com gols ou ajudando na marcação. A provocação é normal, mas como se diz, o mundo dá voltas (risos). No final de tudo, quem acabou saindo feliz foi a gente - afirmou.
O Botafogo deu fim a um jejum de três anos sem vencer o Flamengo. Erison destacou a participação e ideologia de Luís Castro nesse começo de processo.
– O mister e a comissão dele são muito importantes para os jogadores, eles têm tirado o máximo de nós a cada treino e jogo. Ele impõe muito a parte física, intensidade, pressão, isso tudo nos ajuda dentro de campo e nos favorece em grande parte dos jogos, para pressionar lá frente, roubar a bola e tentar fazer o gol - completou.
Crédito: ErisoncomemoragolcontraoFlamengo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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