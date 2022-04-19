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Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo

'El Toro' balança as redes dez vezes em 14 jogos, mesma quantidade que o uruguaio fez em 2012; camisa 89 é o artilheiro do Botafogo na temporada; Túlio Maravilha lidera...
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Publicado em 

19 abr 2022 às 05:00

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 05:00

Sair do Brasil de Pelotas após uma reta final de destaque e superar nomes como Clarence Seedorf, Herrera e Elkeson são fatores que explicam o início meteórico de Erison no Botafogo. O camisa 89 marcou dez gols em 14 jogos pelo Alvinegro e igualou uma marca de Loco Abreu que não aparecia no clube desde 2012.+ Tchê Tchê vibra com chegada ao Botafogo: 'Tem um projeto com ambições do tamanho do clube'
O uruguaio também fez os mesmos números que o 'El Toro' há dez anos: dez bolas na rede nas primeiras 14 partidas que disputou na temporada - o camisa 13, posteriormente, teve um atrito com o técnico Oswaldo de Oliveira e foi emprestado ao Figueirense ainda no meio do ano, mas terminou o 2012 no Alvinegro com 12 gols.
Vale ressaltar, porém, que a minutagem do camisa 89 é menor do que a do 13 foi há dez anos. Enquanto Loco Abreu esteve em campo por 1.069 minutos, Erison passou 703. A diferença é de, na prática, quatro jogos entre os dois.
O camisa 89 do Alvinegro foi a revelação do Campeonato Carioca e já mostrou os serviços do Estadual logo no segundo jogo do Brasileirão. Diante do Ceará, uma atuação de arrancar aplausos: jogo fora da área, força física, esforço e, claro, as participações diretas nos gols.
+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
O LANCE! fez um levantamento sobre o tempo que os jogadores do Botafogo demoraram a alcançar a marca de 10 gols. O 'recorde' é de Túlio Maravilha, que balançou a rede dez vezes em sete jogos - média de mais um gol por partida - em 1995, ano que foi o herói da conquista do Brasileirão.MAIS RÁPIDOS A MARCAR 10 GOLS PELO BOTAFOGO EM UM ANO
Túlio Maravilha (1995) - 10 gols em 7 jogosAlex Alves (2004) - 10 gols em 10 jogosDodô (2007) - 10 gols em 12 jogosLoco Abreu (2011) - 10 gols em 13 jogos​Erison (2022) - 10 gols em 14 jogosLoco Abreu (2012) - 10 gols em 14 jogos
Crédito: ErisonéoartilheirodoBotafogoem2022(Foto:VítorSilva/Botafogo

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