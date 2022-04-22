Erison enaltece torcida do Botafogo após pedido de criança para dar camisa em Brasília: 'Sensação única'

Erison foi um dos jogadores mais tietados pela torcida alvinegra no Estádio Mané Garrincha. Na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o 'El Toro' teve efusiva animação e participação vinda das arquibancadas.+ 'Família Botafogo': união é uma das chaves de Luís Castro em busca da evolução no começo de trabalho

O camisa 89 passou por um episódio envolvendo um torcedor mirim. Ao final do jogo, o jogador foi até uma das arquibancadas do Mané Garrincha e entregou o uniforme que usou na partida para uma criança que estava com um cartaz escrito "Erison me dá sua camisa sou seu fã".

– Sensação única. Fico feliz com esse carinho não só para mim, mas por todos os companheiros, pela comissão técnica, pelo trabalho que vemos fazendo. É muito bom esse carinho da torcida, espero retribuir, fico muito feliz, espero retribuir sempre dentro de campo, vencendo e marcando gols - destacou o atacante em entrevista à "BotafogoTV".

Outro que viveu a energia dos torcedores de Brasília na pele foi Kanu. O zagueiro já era um dos jogadores mais procurados pela torcida antes mesmo da partida começar. Com a bola rolando, o camisa 4 marcou dois gols e foi um dos melhores e campo. Foi o suficiente para uma "mini volta olímpica" para falar com os presentes no Mané Garrincha.– Feliz demais pelo momento que o clube vive. A recepção aqui já foi maravilhosa, todos ficam encantados... A energia que vocês (torcedores) estão trazendo aqui pra gente é o que queremos colocar aqui no nosso vestiário para continuarmos crescendo sempre com humildade e trabalho - afirmou Kanu.

O zagueiro tem conversas avançadas para renovar com o Botafogo por, pelo menos, mais três anos. O defensor esteve presente no rebaixamento à Série B em 2020, então valoriza o momento atual.

– O que eu vivo nesse clube é maravilhoso. O propósito de Deus às vezes é difícil de entender, mas ele sabe o quanto eu amo esse clube, ele sabe tudo que nós passamos aqui. Só tenho a agradecer por estar vivendo esse momento - completou o zagueiro.