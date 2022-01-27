Erison é regularizado e está liberado para estrear pelo Botafogo

Enquanto ainda está resolvendo a questão de nomes de peso, o Botafogo pode ter dois 'reforços caseiros' contra o Bangu, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Erison e Vitinho apareceram no BID e estão liberados para entrarem em campo. O atacante carrega certa expectativa. Contratado junto ao XV de Piracicaba, Erison marcou oito gols na segunda metade da última Série B com a camisa do Brasil de Pelotas. Ele foi anunciado na semana passada e tem treinado com o grupo desde então.