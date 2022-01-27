Erison é regularizado e está liberado para estrear pelo Botafogo

Enquanto ainda está resolvendo a questão de nomes de peso, o Botafogo pode ter dois 'reforços caseiros' contra o Bangu, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Erison e Vitinho apareceram no BID e estão liberados para entrarem em campo. O atacante carrega certa expectativa. Contratado junto ao XV de Piracicaba, Erison marcou oito gols na segunda metade da última Série B com a camisa do Brasil de Pelotas. Ele foi anunciado na semana passada e tem treinado com o grupo desde então.
Vitinho é um jovem que atuou no time sub-20 no ano passado mas pertencia ao Resende. Assim como Vitor Marinho, o Alvinegro foi atrás com a intenção de adquiri-lo em definitivo e assim o fez. O meio-campista agrada Enderson Moreira, tanto que chegou a atuar em um jogo da última Série B.
A dupla está disponível para atuar no Campeonato Carioca, sendo escolha do técnico sobre quando e como escala-los.