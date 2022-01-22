  • Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
futebol

Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo

Destaque do Brasil de Pelotas é oficializado e apresentado no Nilton Santos. Já estafe do atacante do Palmeiras descarta ida do jogador para o Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 21:31

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 21:31

O Botafogo teve uma sexta-feira (21) marcada por altos e baixos em relação ao seu setor ofensivo. A equipe alvinegra oficializou o seu setor ofensivo com o atacante Erison. O destaque da Série B pelo Brasil de Pelotas chegou empolgado ao ser apresentado. Em contrapartida, um nome em pauta na diretoria ficou bem mais distante: o estafe de Luiz Adriano descartou a chance de desembarcar no Alvinegro.O LANCE! traz os detalhes do mercado alvinegro.
QUEM CHEGA
Vinícius Lopes: atacante assinou contrato de três anos.
Klaus: zagueiro assinou contrato de dois anos.
Fabinho: volante de 35 anos assinou por uma temporada.
Breno: jovem volante assinou até o fim de 2024.
Lucas Mezenga: tem compra e permanência encaminhada junto ao Nova Iguaçu.
Kayque: terá o empréstimo renovado junto ao Nova Iguaçu até o Carioca.
Vitor Marinho e Vitinho: garotos foram adquiridos em definitivo.
Erison: ex-jogador do Brasil de Pelotas assinou por dois anos.
JOGADORES NA MIRA
Elkeson: atacante é o sonho da diretoria para 2022, apesar da dificuldade financeiras. Partes trabalham em uma contraproposta.
Rafael Carioca: na reserva do Tigres, meia atraiu o interesse do Botafogo
QUEM PODE FICAR
Barreto: volante está com a permanência bem encaminhada.
NÃO ROLOU
Matheus Vargas: Botafogo chegou a abrir negociações, mas meia preferiu renovar com o Fortaleza.
Chico: com sondagem do Alvinegro, meia renovou com o Juventude para 2022.
Luiz Adriano: o Alvinegro chegou a deixar o atacante no "radar", mas o estafe do atleta disse que o camisa 9 descartou uma ida para General Severiano.
QUEM SAIU
Pedro Castro: anunciado pelo Cruzeiro.
Jonathan Lemos: não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.
Marcelo Benevenuto: que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.
Rafael Navarro: foi anunciado pelo Palmeiras.
Ricardinho: foi anunciado como novo reforço do Paysandu.
Gilvan: foi anunciado pelo CRB.
Warley: com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.
Rafael Moura: sem bater metas, é outro que não fica para 2022.
Marcinho: atacante acertou sua rescisão com o Alvinegro e vai reforçar o CRB.
Marco Antônio: o Bahia fez jogo duro e as negociações não avançaram
Luís Oyama: o Botafogo não chegou a um acordo com o Mirassol
QUEM PODE SAIR
Kanu: atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.
TIME-BASE DE 2022
​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Fabinho (Kayque), Breno (Romildo); Vinícius Lopes, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
DESAFIOS PARA 2022
Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
25/01 - Boavista x Botafogo - Nilton Santos - 21h30/01 - Botafogo x Bangu - Nilton Santos - 16h0503/02 - Botafogo x Madureira - Nilton Santos - 18h07/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Nilton Santos - 21h09 ou 10/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir
