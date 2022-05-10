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Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências

Atacante do Botafogo é o segundo jogador mais pesquisado do 'Transfermarkt', perdendo apenas para norueguês recém contratado pelo Manchester City...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:45
Erison está tomando proporções mundiais. O jogador do Botafogo é um dos mais pesquisados no "Transfermarkt", site especializado em valores de mercado de jogadores e transferências, desde a vitória sobre o Flamengo, no último domingo pelo Brasileirão.+ Artilheiro do Botafogo, Erison vive melhor temporada da carreira
O camisa 89 do Glorioso fica atrás apenas de Erling Braut Haaland nos jogadores mais pesquisados pelos internautas na plataforma. 'El Toro' está desbancando nomes como Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé.
O nome de Erison chegou até mesmo a liderar o ranking em algumas horas do domingo, mas logo foi ultrapassado diante do rumor de que Haaland iria para o Manchester City - algo confirmado oficialmente nesta segunda-feira.
+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores
De acordo com o portal, o valor de mercado do atacante do Botafogo é 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões, na cotação atual). O atleta, vale lembrar, foi emprestado ao Alvinegro por dois anos sem custos após ter sido adquirido por uma empresa que agencia jogadores.
Erison tem 11 gols marcados em 17 jogos na temporada 2022 e é o artilheiro do Botafogo no ano.
Crédito: Erison,doBotafogo,eHaaland(Foto:VitorSilva/Botafogo;InaFassbender/AFP

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