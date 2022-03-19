Erison, do Botafogo, destaca apelido de 'El Toro': 'Muito feliz pelo carinho da torcida'

Reforço do Botafogo para a temporada, Erison vive bom momento no clube. Em pouco tempo no Alvinegro, o centroavante já marcou seis gols e deu duas assistências em 10 jogos pelo Carioca, e consolidou seu espaço na equipe de Lúcio Flávio. A rápida adaptação surpreendeu até mesmo o jogador, que credita os resultados ao seu trabalho junto ao elenco. - Sou um cara muito focado no que eu faço. Procuro sempre estar preparado independente se for começar jogando ou não. Quando estou no banco estou sempre tendo uma leitura do adversário pra quando for entrar poder ajudar o Botafogo. É estar atento e preparado para quando o Lúcio Flávio precisar de mim eu corresponder - comentou.Erison também falou sobre o apelido de 'El Toro', que recebeu da torcida alvinegra. Ele agradeceu o gesto dos botafoguenses, e disse que já havia sido comparado ao animal em ocasiões anteriores.