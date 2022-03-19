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Erison, do Botafogo, destaca apelido de 'El Toro': 'Muito feliz pelo carinho da torcida'

Atacante destacou adaptação rápida ao ambiente do Botafogo, agradeceu o carinho da torcida alvinegra e projetou confronto com o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 13:42

Publicado em 19 de Março de 2022 às 13:42

Reforço do Botafogo para a temporada, Erison vive bom momento no clube. Em pouco tempo no Alvinegro, o centroavante já marcou seis gols e deu duas assistências em 10 jogos pelo Carioca, e consolidou seu espaço na equipe de Lúcio Flávio. A rápida adaptação surpreendeu até mesmo o jogador, que credita os resultados ao seu trabalho junto ao elenco. - Sou um cara muito focado no que eu faço. Procuro sempre estar preparado independente se for começar jogando ou não. Quando estou no banco estou sempre tendo uma leitura do adversário pra quando for entrar poder ajudar o Botafogo. É estar atento e preparado para quando o Lúcio Flávio precisar de mim eu corresponder - comentou.Erison também falou sobre o apelido de 'El Toro', que recebeu da torcida alvinegra. Ele agradeceu o gesto dos botafoguenses, e disse que já havia sido comparado ao animal em ocasiões anteriores.
- Fico muito feliz pelo carinho da torcida, acabou pegando mesmo (risos). Eu caio também nessa resenha, acho saudável, muito bom ter esse carinho e me deixa mais perto dela também [...] Esse apelido veio da torcida do Botafogo, mas eu já ouvia em outros clubes e alguns amigos me chamavam de touro. Quando cheguei aqui que recebi esse carinho enorme dessa torcida maravilhosa. Coloram o 'El Toro', aí comecei a fazer a comemoração em homenagem a eles - disse. > Veja e simule a tabela do Carioca
Por fim, o atacante projetou o confronto contra o Fluminense, nesta segunda-feira. Erison ressaltou que o grupo está unido e preparado para levar a melhor na semifinal do Carioca.
- A gente está muito preparado e focado. Trabalhamos bem durante a semana, temos tudo para fazer um grande jogo contra o Fluminense - finalizou.
Crédito: ErisonéumdosreforçosdoBotafogoparaatemporada(Foto:VítorSilva/Botafogo

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