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Erison comemora gol pelo Botafogo e lembra infância com 'pé descalço': 'Que tenha sido o primeiro de muitos'

Camisa 89 marcou o gol da vitória no clássico contra o Vasco e dedicou bola na rede à mãe...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 18:20
Erison foi um dos protagonistas da vitória do Botafogo sobre o Vasco, neste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O camisa 89 marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra no Estádio Castelão, em São Luís-MA, e foi o responsável pelo placar do jogo.+ Botafogo avança na questão financeira com Luís Castro, e Textor tenta negociar multa com o Al Duhail
O atacante chegou ao Glorioso em janeiro após se destacar na reta final da última temporada pelo Brasil de Pelotas. Nas redes sociais, ele comemorou a bola na rede ao lembrar a infância difícil e puxar um sonho que tinha desde criança, além de homenagear a mãe.
– Todas as vezes eu marcava um gol com pé descalço na minha infância em Cosmópolis eu comemorava imaginando um dia poder fazer isso vestindo uma grande camisa do futebol mundial. Lutei, batalhei, me dediquei demais e esse momento chegou! Esse foi pra você minha mãe, dona Aparecida! Que tenha sido o primeiro de muitos! Vamos, vamos, vamos - escreveu no Instagram.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Resende às 18h no Estádio Nilton Santos.
Crédito: ErisoncomemoragolpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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