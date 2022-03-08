Erison celebra briga pela artilharia do Carioca e mais dois gols pelo Botafogo: 'Sempre estou preparado'

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Carioca e aplicou uma goleada por 5 a 0 no lanterna Volta Redonda. As substituições de Lúcio Flávio foram certeiras e renderam o esperado com a equipe ampliando o marcador e se consolidando com o melhor ataque da competição. Na saída de campo, o atacante Erison, que marcou dois gols, e é um dos artilheiros do Estadual, comemorou. - Graças a Deus. Venho trabalhando muito essa semana. Vinha fazendo um bom trabalho para chegar no jogo e fazer da melhor forma. Eu sou uma pessoa que trabalho muito e sempre estou preparado. Independente se são cinco ou dez minutos. Eu sempre vou entrar nesta posição para defender o Botafogo - disse