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Erison celebra briga pela artilharia do Carioca e mais dois gols pelo Botafogo: 'Sempre estou preparado'

Atacante entrou no segundo tempo e mostrou ter oportunismo e se posicionar bem e sacramentar a goleada alvinegra. Ele tem 5 gol ao lado de outros quatro atletas no Estadual...
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Publicado em 

07 mar 2022 às 22:15

Publicado em 07 de Março de 2022 às 22:15

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Carioca e aplicou uma goleada por 5 a 0 no lanterna Volta Redonda. As substituições de Lúcio Flávio foram certeiras e renderam o esperado com a equipe ampliando o marcador e se consolidando com o melhor ataque da competição. Na saída de campo, o atacante Erison, que marcou dois gols, e é um dos artilheiros do Estadual, comemorou. - Graças a Deus. Venho trabalhando muito essa semana. Vinha fazendo um bom trabalho para chegar no jogo e fazer da melhor forma. Eu sou uma pessoa que trabalho muito e sempre estou preparado. Independente se são cinco ou dez minutos. Eu sempre vou entrar nesta posição para defender o Botafogo - disse
​Com a goleada, o Glorioso assumiu a terceira colocação do Estadual ao ultrapassar o Vasco. A equipe tem o mesmo número de pontos do rival, mas fica à frente pelo número de gols marcados e saldo de gols.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Botafogo será no domingo, diante do Audax, às 19h, pela última rodada da Taça Guanabara. Caso termine nesta posição, o Alvinegro terá pela frente o Flamengo nas semifinais da competição.
Crédito: ErsionagoratemcincogolsnoCampeonatoCariocacomacamisadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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