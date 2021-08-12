Erik parabeniza Botafogo pelos 117 anos: 'Espero retornar um dia e ser muito feliz novamente'

Crédito: Vítor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo completa nesta quinta-feira 117 anos de uma rica e gloriosa história. Em sua rede social, o atacante Erik, que atualmente defende as cores do Changchun, da China, publicou uma mensagem pelo aniversário do Glorioso em sua rede social e agradeceu pela oportunidade que teve de defender as cores do Alvinegro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Parabéns Botafogo 117 anos. Glorioso Obrigado pela oportunidade de vestir essa camisa. Espero retornar um dia e ser Muito feliz novamente. O RIO É GLORIOSO - publicou o atacante em sua página oficial no Instagram.

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Mesmo distante, o atacante nunca escondeu o seu carinho pelo Glorioso e acompanha o clube carioca. Pelo Botafogo, Erik entrou disputou 46 partidas e marcou 14 gols. O jogador chegou ao clube de General Severiano por empréstimo junto ao Palmeiras em 2018.

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