Erick agradece Ypiranga-RS e fala sobre chegada ao Vasco: 'Vou para uma grande equipe, gigante'

Destaque do Ypiranga, Erick terminou como artilheiro com seis gols e recebeu a premiação de melhor atacante do Campeonato Gaúcho. Com um excelente início de temporada, ele chamou atenção do Vasco e viaja neste domingo para o Rio de Janeiro para se apresentar ao clube nesta semana. É uma aposta para a intensa disputa da Série B, que se inicia na próxima sexta-feira.Em entrevista à Rádio Grenal, o atacante disse que acredita no seu potencial e que tem totais condições de mostrar o seu valor no Gigante da Colina. Na chegada ao Rio de Janeiro, Erick terá uma grande oportunidade na carreira de ter projeção nacional com a cruz de malta no peito.
- Um novo ciclo que se inicia, tenho que trabalhar, conquistar meu espaço. Vou para uma grande equipe, gigante. Tenho que me concentrar, focar mais ainda porque sei o quanto é difícil buscar meu espaço. Mas tenho totais condições de chegar, ajudar a equipe e mostrar meu valor - disse em entrevista à rádio Grenal.
Formado nas divisões de base do Grêmio, o atleta atuou ao lado de Pepê e Ferreira e foi campeão estadual de sua categoria em 2010, 2011 e 2012. No entanto, ele não teve muitas chances entre os profissionais do Tricolor Gaúcho e deixou o clube em 2017.
Ao longo desses anos, ele defendeu as cores de clubes como Boa Esporte, Glória, Pelotas, Avenida, Inter de Lages e Nova Mutum, até chegar ao Ypiranga. No time de Nova Erechim, fez um grande campeonato estadual com muita aplicação tática e velocidade. Ele também agradeceu à equipe gaúcha pela oportunidade.
- Foi um prazer enorme vestir a camisa do Ypiranga, que me projetou nacionalmente - finalizou.