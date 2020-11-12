Eric Ramires será reforço do Red Bull Bragantino

Na luta contra o rebaixamento, o Bragantino terá um reforço importante. Trata-se do volante Ramires, que foi emprestado ao Massa Bruta para a sequência da temporada 2020.Fora dos planos de Mano Menezes, o meio-campista precisou buscar um clube no mercado e achou o time paulista, que tem o hábito de adquirir jovens promessas do futebol nacional.
Na última quarta-feira, Ramires foi ao CT do Red Bull Bragantino para conhecer as instalações e realizar exames médicos antes de assinar o contrato.
Passagem na Europa
Antes de chegar ao Bragantino, o atleta teve uma experiência com o Basel-SUI. Cercado de expectativa, ele se machucou e disputou apenas 11 partidas. Sem sucesso, ele foi devolvido ao time brasileiro.
Situação na tabela
Com 20 pontos conquistados, o Bragantino aparece na 16ª colocação, uma acima do Botafogo, primeiro time da zona de rebaixamento.