Eric Garcia é apresentado como novo reforço do Barcelona até 2026

O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro Eric Garcia, de apenas 20 anos, nesta terça-feira. O defensor, criado em La Masia, assinou um contrato por cinco temporadas e possui uma multa de 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões).
- É um sonho que se tornou realidade, pois minha intenção era voltar ao Barcelona. Vou dar tudo por essa camisa e estou feliz por estar em casa. Espero que quando a temporada comece, nós possamos ter público no Camp Nou - disse o espanhol em suas primeiras palavras.
O jovem também é comparado a Piqué, por terem feito base no Barça, terem tido uma experiência em Manchester e retornado. No entanto, o recém-contratado apenas elogiou o novo companheiro.
- Não me posso comparar. Estou começando minha carreira, enquanto ele tem sido um dos melhores zagueiros nos últimos 10 anos e ter o Piqué como companheiro é um prazer e uma exigência.
Eric Garcia é o segundo reforço oficial do Barcelona após a chegada de Sergio Aguero na última segunda-feira. Ambos vieram sem custos do Manchester City após o fim de seus contratos. Nos próximos dias, o clube culé aguarda a confirmação de Wijnaldum.