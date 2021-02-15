Eric Faria faz alerta e critica equipe do Botafogo: 'Parece time de pelada'

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A temporada 2020/21 é para ser apagada e esquecida por parte do Botafogo. Esta, pelo menos, é a opinião de Eric Faria, jornalista do "Grupo Globo". O comunicador afirmou, no último sábado, durante o programa "Troca de Passes", que o Alvinegro passa por um momento que não condiz com a história da instituição.

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- O Botafogo tem que tentar pensar em 2021 com calma. O que está acontecendo é triste demais. A instituição, a torcida e a história não merecem o que está acontecendo. O Botafogo pareceu um time de pelada jogando sábado (na derrota para o Goiás). São jovens começando a carreira, mas o que aconteceu esse ano foi triste. Camisa como a do Botafogo, essa estrela solitária, que teve magníficos jogadores, agora perde de cinco do Grêmio, vai a Goiânia e perde do Goiás - afirmou Eric.

Mesmo já rebaixado para a segunda divisão e sem chances de sair da zona de rebaixamento, o Botafogo não pode relaxar e "jogar por jogar", garante Eric Faria. O jornalista fez um alerta: que a equipe não se contente com qualquer resultado, mesmo no atual cenário.