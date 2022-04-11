Eran Zahavi acena positivamente ao projeto do Botafogo, e clube confia em contratação no meio do ano

Se tem dificuldade para fechar com reforços de imediato, o Botafogo pelo menos avança com um nome de peso para o meio do ano. Eran Zahavi acenou positivamente com a proposta feita pelo Alvinegro, que está confiante em um desfecho feliz em julho.+ Na busca por contratações, Botafogo terá bastidores agitados nas últimas horas da janela

A chance do israelense fechar com o Glorioso de imediato, ainda na atual janela, é zero. Além do pouco tempo hábil - o mercado fecha nesta terça-feira -, o PSV luta pelos títulos do Campeonato Holandês e da Conference League. O camisa 7 é titular da equipe de Eindhoven.

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As partes, vale ressaltar, ainda não chegaram em um total acordo financeiro, mas também avançaram neste sentido nos últimos dias. Zahavi chegaria livre de custos de transferência porque o contrato com o PSV se encerra ao final da temporada europeia.

De qualquer forma, há confiança nos bastidores do Glorioso por um final feliz. Zahavi é o sonho de consumo e também visto como um nome de peso para reforçar a equipe.

O jogador de 34 anos tem 16 gols e 11 assistências em 40 jogos disputados pelo PSV na atual temporada.