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Eran Zahavi acena positivamente ao projeto do Botafogo, e clube confia em contratação no meio do ano

Atacante do PSV gosta do planejamento a médio prazo do Botafogo, e partes avançam por final feliz para a próxima janela de transferência; ainda não há acordo financeiro...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 15:25
Se tem dificuldade para fechar com reforços de imediato, o Botafogo pelo menos avança com um nome de peso para o meio do ano. Eran Zahavi acenou positivamente com a proposta feita pelo Alvinegro, que está confiante em um desfecho feliz em julho.+ Na busca por contratações, Botafogo terá bastidores agitados nas últimas horas da janela
A chance do israelense fechar com o Glorioso de imediato, ainda na atual janela, é zero. Além do pouco tempo hábil - o mercado fecha nesta terça-feira -, o PSV luta pelos títulos do Campeonato Holandês e da Conference League. O camisa 7 é titular da equipe de Eindhoven.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
As partes, vale ressaltar, ainda não chegaram em um total acordo financeiro, mas também avançaram neste sentido nos últimos dias. Zahavi chegaria livre de custos de transferência porque o contrato com o PSV se encerra ao final da temporada europeia.
De qualquer forma, há confiança nos bastidores do Glorioso por um final feliz. Zahavi é o sonho de consumo e também visto como um nome de peso para reforçar a equipe.
O jogador de 34 anos tem 16 gols e 11 assistências em 40 jogos disputados pelo PSV na atual temporada.
Crédito: ZahaviéoartilheirodoPSVnatemporada(Foto:Divulgação/PSV

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