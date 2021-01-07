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'Era pênalti para o Santos', reconhece jornal esportivo da Argentina

Diário Olé publicou que o Boca Juniors escapou da derrota diante do Peixe dizendo que lance em cima de Marinho foi penalidade; VAR não pediu revisão ao árbitro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 10:09

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:09

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um dos principais jornais argentinos, o Diário Olé também apontou pênalti não marcado para o Santos diante o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. No título da matéria sobre a partida, o jornal estampou "Era pênalti para o Santos". A partida terminou empatada sem gols.O lance polêmico aconteceu nos 30 minutos do segundo tempo quando o atacante Marinho estava na área em uma jogada perigosa e foi derrubado por Carlos Izquierdoz, zagueiro da equipe xeneize. O árbitro Roberto Tobar mandou o lance seguir, houve uma rápida checagem no VAR, mas nada foi marcado e nem revisto pelo árbitro de campo. Na matéria, o Olé ainda destacou "Boca se safou do pênalti"."A ação deixou muitas dúvidas. Buscaram de um ângulo, checaram de outro e nada. Não encontraram nenhum ângulo que ajude Tobar a mudar sua decisão. Na verdade, ele nem foi ver. Mas Izquierdoz errou e Boca se safou do pênalti", escreveu o jornal.
Além do Olé, o técnico Cuca e o próprio Marinho afirmaram que o Peixe foi prejudicado. O Santos vai enviar um ofício à Conmebol pedindo justificativas para o árbitro de campo não ter sido chamado para olhar o VAR. Se o pênalti fosse marcado, o resultado poderia favorecer o Alvinegro a encaminhar uma classificação para a grande final da Copa Libertadores. O gol fora de casa também é um dos critérios de desempate.
A decisão ficou para a próxima quarta-feira (6). O Peixe recebe o Boca Juniors, às 19h15 horas, na Vila Belmiro. O Santos precisa vencer a equipe argentina para chegar a final. O Boca se classifica com empate com gols ou vitória. Um novo 0 a 0 no placar leva a decisão para os pênaltis.

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