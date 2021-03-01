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futebol

Era Ariel Holan começa nesta segunda no Santos

Treinador argentino será apresentado em coletiva de imprensa  às 10h30...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 08:00
Crédito: Guilherme Kastner / Santos FC
A Era Ariel Holan no Santos começa nesta segunda-feira. O novo treinador do Peixe será apresentado às 10h30min em entrevista coletiva ao lado do presidente, Andrés Rueda. Holan será o quarto técnico argentino a comandar o Peixe e o 17º estrangeiro.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaO novo técnico chegou ao Brasil na noite de sábado. No domingo, visitou a Vila Belmiro e conheceu as instalações do clube, além de acompanhar a estreia do Santos no Paulistão diante do Santo André, no Canindé.
O argentino assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. A análise de desempenho particular continua vinculada ao treinador e não ao clube.Holan deve começar a trabalhar no campo apenas nesta terça-feira, com a volta dos nove jogadores que ganharam folga da diretoria do clube. A estreia deve acontecer no clássico do final de semana diante do São Paulo, no Morumbi.

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