Era Ariel Holan começa nesta segunda no Santos

A Era Ariel Holan no Santos começa nesta segunda-feira. O novo treinador do Peixe será apresentado às 10h30min em entrevista coletiva ao lado do presidente, Andrés Rueda. Holan será o quarto técnico argentino a comandar o Peixe e o 17º estrangeiro.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaO novo técnico chegou ao Brasil na noite de sábado. No domingo, visitou a Vila Belmiro e conheceu as instalações do clube, além de acompanhar a estreia do Santos no Paulistão diante do Santo André, no Canindé.

O argentino assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. A análise de desempenho particular continua vinculada ao treinador e não ao clube.Holan deve começar a trabalhar no campo apenas nesta terça-feira, com a volta dos nove jogadores que ganharam folga da diretoria do clube. A estreia deve acontecer no clássico do final de semana diante do São Paulo, no Morumbi.