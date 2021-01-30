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Equipes femininas do Fluminense jogam em duas categorias neste sábado

Equipe adulta das Guerreiras faz sua estreia no Carioca contra o Angra dos Reis no CT Vale das Laranjeiras, às 15h. Já às 15h30, time sub-18 encara o Corinthians no CT do Sorocaba...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 10:10
Crédito: Mailson Santana
O sábado será marcado pela jornada dupla de Guerreiras do Fluminense. A equipe adulta faz sua estreia no Campeonato Carioca feminino, contra o Angra dos Reis, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras. A competição retorna ao calendário após não ter sido realizada em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. Já o time sub-18 feminino do Tricolor das Laranjeiras mede forças com o Corinthians, às 15h30, pelo Brasileiro da categoria no CT do Sorocaba, em jogo válido pela terceira rodada.
Treinadora da equipe adulta, Thaissan Passos não esconde que vêm sobrando desafios para fortalecer o trabalho do time feminino do Fluminense.
- Todo projeto de início é muito complicado, então iniciamos o projeto, e ele veio se estruturando a partir do primeiro e do segundo ano. Em 2019, conseguimos fazer um bom trabalho não só com a equipe adulta, mas também com a base, fazendo as duas finais do Campeonato Estadual. Precisávamos de uma estrutura, um corpo de desenvolvimento para o nosso trabalho - disse, ao site oficial do clube, destacando:
- Precisamos entender que existe um processo, e conseguir chegar às finais do Campeonato Estadual é um processo muito importante para buscarmos o acesso - completou.
A comandante contou quais são os objetivos para a temporada de 2021.
- Buscamos equilibrar o elenco, ter uma equipe bem competitiva. A gente fez uma final em 2019, então o nosso papel é correr atrás do título, temos condições de competir de igual para igual com todas as equipes. A gente sabe que apesar de um ano atípico, todos os clubes se mobilizaram em ter reforços. Queremos iniciar o ano de 2021 de uma maneira muito competitiva, equilibrada, comprometida com o trabalho e em busca do título carioca, é isso que precisamos buscar. Vamos trabalhar com humildade e pés no chão para conseguir trazer esse título para casa - disse.
Em relação ao jogo contra o Angra dos Reis, Thaissan alertou as tricolores.
- Precisamos entrar em todo jogo achando que é uma final. O futebol em geral, e agora particularmente o futebol feminino, vem desenvolvendo muito. A gente precisa jogar contra o Angra dos Reis como jogaríamos contra qualquer outra equipe mais tradicional. Vamos jogar com muito compromisso à camisa do Fluminense e muito respeito ao adversário para buscar o resultado positivo para nossa equipe - declarou.
A equipe sub-18, por sua vez, tenta se redimir após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo na quinta-feira passada. As Guerreiras têm como trunfo Carolina, Lara e Luany.

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