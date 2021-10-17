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Equipe feminina do Cruzeiro cumpre compromisso, faz 9 a 0 no Funorte e aguarda posição da diretoria

As Cabulosas golearam a equipe do norte mineiro e esperam que haja alguma solução para os atrasos de salários...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 18:36

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:36

Crédito: As meninas da Raposa não deixarm de cumprir seu compromisso no campeonato e espera uma decisão da diretoria para solucionar os atrasados-(Gustavo Rabelo / BH Fotos
A equipe de futebol feminino do Cruzeiro, as Cabulosas, fez um grande jogo e goleou o Funorte, por 9 a 0, na Arena Betim, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa está na primeira colocação da competição, com 100% de aproveitamento.
Thalita, Duda, que foi às redes duas vezes, e Vanessinha abriam o placar. Capelinha, Lucero e Marília balançaram as redes das adversárias no segundo tempo e o último gol da partida foi contra, chegando ao incrível placar de 9 a 0. - Importante para equipe, uma goleada histórica, momento de mostrar que estão todos juntos por todas as coisas de bastidores, que estão acontecendo - disse Frederico Constantino, auxiliar técnico do Cruzeiro, depois do jogo.
As meninas da Raposa foram a campo depois de publicarem uma carta cobrando os salários atrasados e mais atenção da diretoria com a equipe feminina. Nesta segunda-feira, 18 e outubro, deve haver uma definição e posicionamento do Cruzeiro sobre os graves problemas financeiros que o time azul possui.

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