Equipe de mercado finaliza relatório, encaminhará a Textor e Botafogo vai iniciar '2ª etapa' na busca de reforços

Enquanto passa por significativas mudanças fora de campo, o Botafogo também olha para possibilidades de reforçar o elenco. Nesta semana, a equipe de análise de mercado finalizou um relatório de nomes que vão compor uma possível "lista de alvos" do Alvinegro até o fim da janela. O documento será encaminhado a John Textor e André Mazzuco, novo diretor de futebol. + Matheus Nascimento foge da pressão de ser 'maior venda da história' do Botafogo: 'Eu só foco no momento'

O processo foi acelerado desde a chegada de Alessandro Brito, contratado por Textor para reforçar a parte de análise de mercado. Vale ressaltar, contudo, que o trabalho já havia começado com Raphael Rezende e Brunno Noce, os outros dois integrantes da equipe do Alvinegro.

O trio mapeou o mercado em busca de jogadores a partir de características - atributos, estatísticas e valor de mercado delimitado - e vão repassar os nomes a John Textor e André Mazzuco, que serão os principais responsáveis na busca pelas contratações.

+ Inspirado no Manchester City, John Textor quer que o Botafogo tenha 'identidade definida' em cinco anos O Botafogo, portanto, inicia a "segunda etapa" com o objetivo de reforçar o elenco. O primeiro passo foi o mapeamento de mercado. A tendência é que Textor e Mazzuco observem a lista e corram atrás dos nomes que agradem.

Existe e não existe, ao mesmo tempo, pressa para contratar. Textor sabe que o Botafogo está atrasado no mercado em relação a outras equipes, mas o norte-americano não quer "contratar por contratar" neste sentido. O objetivo do executivo, vale ressaltar, é ter o time forte para a disputa do Brasileirão.