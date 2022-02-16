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Equipe de mercado finaliza relatório, encaminhará a Textor e Botafogo vai iniciar '2ª etapa' na busca de reforços

Com reforços no setor de análise de mercado, scouters finalizam alvos e encaminharão nomes a John Textor e Mazzuco; com dados, Botafogo começará a ir atrás de contratações...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 14:18
Enquanto passa por significativas mudanças fora de campo, o Botafogo também olha para possibilidades de reforçar o elenco. Nesta semana, a equipe de análise de mercado finalizou um relatório de nomes que vão compor uma possível "lista de alvos" do Alvinegro até o fim da janela. O documento será encaminhado a John Textor e André Mazzuco, novo diretor de futebol. + Matheus Nascimento foge da pressão de ser 'maior venda da história' do Botafogo: 'Eu só foco no momento'
O processo foi acelerado desde a chegada de Alessandro Brito, contratado por Textor para reforçar a parte de análise de mercado. Vale ressaltar, contudo, que o trabalho já havia começado com Raphael Rezende e Brunno Noce, os outros dois integrantes da equipe do Alvinegro.
O trio mapeou o mercado em busca de jogadores a partir de características - atributos, estatísticas e valor de mercado delimitado - e vão repassar os nomes a John Textor e André Mazzuco, que serão os principais responsáveis na busca pelas contratações.
+ Inspirado no Manchester City, John Textor quer que o Botafogo tenha 'identidade definida' em cinco anos O Botafogo, portanto, inicia a "segunda etapa" com o objetivo de reforçar o elenco. O primeiro passo foi o mapeamento de mercado. A tendência é que Textor e Mazzuco observem a lista e corram atrás dos nomes que agradem.
Existe e não existe, ao mesmo tempo, pressa para contratar. Textor sabe que o Botafogo está atrasado no mercado em relação a outras equipes, mas o norte-americano não quer "contratar por contratar" neste sentido. O objetivo do executivo, vale ressaltar, é ter o time forte para a disputa do Brasileirão.
Crédito: JohnTextoréonovodonodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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