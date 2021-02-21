Equilíbrio marca histórico dos duelos entre Santos e Fluminense

Santos e Fluminense, adversários deste domingo (21), às 18h15, na Vila Belmiro, já disputaram 100 duelos na história, e o equilíbrio é marcante.Até hoje, desde o primeiro encontro, registrado em junho de 1918 - e vencido pelos cariocas por 6 a 1 -, foram 40 vitórias do Santos, 39 do Fluminense e ainda 21 empates.Nos gols, de acordo com dados compilados pelo Acervo Santos FC, o equilíbrio segue, mas com vantagem do time do Rio: 162 a 161.
Em jogos válidos somente pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem uma ligeira superioridade, com 27 vitórias contra 24 do Santos em 63 confrontos. Foram registrados ainda 12 empates.
A Vila Belmiro, palco do encontro que pode selar a classificação do Peixe para a próxima Libertadores da América, já recebeu 33 jogos entre Santos e Fluminense, com 18 vitórias dos donos da casa, 8 empates e 7 triunfos dos visitantes.Confira abaixo a relação completa de jogos entre Santos e Fluminense:
09/06/1918 – Santos 1 x 6 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro24/02/1930 – Santos 1 x 1 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro03/05/1931 – Santos 2 x 4 Fluminense – Amistoso – Laranjeiras16/07/1933 – Santos 4 x 3 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro02/08/1933 – Santos 2 x 4 Fluminense – Amistoso – Laranjeiras08/10/1933 – Santos 2 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Laranjeiras18/09/1938 – Santos 1 x 4 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro24/10/1943 – Santos 1 x 1 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro23/04/1947 – Santos 3 x 1 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro27/03/1948 – Santos 0 x 5 Fluminense – Amistoso – Laranjeiras14/04/1948 – Santos 2 x 2 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro15/05/1951 – Santos 0 x 3 Fluminense – Amistoso – Laranjeiras08/03/1952 – Santos 3 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Pacaembu05/04/1953 – Santos 2 x 3 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã23/05/1954 – Santos 1 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Pacaembu17/04/1955 – Santos 2 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro26/05/1957 – Santos 2 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Pacaembu05/04/1958 – Santos 3 x 0 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro24/03/1959 – Santos 2 x 1 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro18/04/1959 – Santos 1 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Pacaembu14/04/1960 – Santos 2 x 4 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã05/03/1961 – Santos 3 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã23/03/1963 – Santos 2 x 4 Fluminense – Torneio RioxSP – Pacaembu22/03/1964 – Santos 1 x 0 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã18/04/1965 – Santos 5 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã10/03/1966 – Santos 0 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Parque Antártica30/04/1967 – Santos 0 x 3 Fluminense – Roberto Gomes Pedrosa – Maracanã21/09/1968 – Santos 2 x 1 Fluminense – Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi26/10/1969 – Santos 0 x 0 Fluminense – Roberto Gomes Pedrosa – Maracanã18/11/1970 – Santos 1 x 0 Fluminense – Roberto Gomes Pedrosa – Pacaembu13/11/1971 – Santos 1 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã24/09/1972 – Santos 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã21/05/1978 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã29/07/1978 – Santos 2 x 0 Fluminense – Amistoso – Vila Belmiro29/01/1984 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Morumbi26/02/1984 – Santos 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã26/01/1985 – Santos 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã10/03/1985 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Morumbi14/11/1987 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã09/11/1988 – Santos 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro09/09/1989 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro15/09/1990 – Santos 2 x 5 Fluminense – Campeonato Brasileiro – São Januário03/04/1991 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro23/02/1992 – Santos 0 x 4 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Laranjeiras26/06/1993 – Santos 3 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro21/07/1993 – Santos 1 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Laranjeiras18/09/1993 – Santos 0 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro31/10/1993 – Santos 4 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Laranjeiras20/11/1994 – Santos 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã30/08/1995 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Laranjeiras07/12/1995 – Santos 1 x 4 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã10/12/1995 – Santos 5 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Pacaembu22/08/1996 – Santos 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Ibirapuera30/08/1997 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã22/01/1998 – Santos 2 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro03/02/1998 – Santos 3 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã23/01/1999 – Santos 2 x 0 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã03/02/1999 – Santos 4 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Vila Belmiro05/08/2000 – Santos 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã01/02/2001 – Santos 2 x 2 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã24/11/2001 – Santos 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã16/03/2002 – Santos 1 x 1 Fluminense – Torneio RioxSP – Maracanã25/08/2002 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã19/07/2003 – Santos 4 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Giulite Coutinho23/11/2003 – Santos 3 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro17/07/2004 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã30/10/2004 – Santos 5 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Benedito Teixeira12/06/2005 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro17/08/2005 – Santos 1 x 2 Fluminense – Copa Sul-Americana – São Januário31/08/2005 – Santos 2 (2) x (4) 1 Fluminense – Copa Sul-Americana – Vila Belmiro25/09/2005 – Santos 3 x 4 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Raulino de Oliveira21/05/2006 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã20/09/2006 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro12/08/2007 – Santos 0 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã02/12/2007 – Santos 2 x 4 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro12/06/2008 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã14/09/2008 – Santos 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro24/05/2009 – Santos 4 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã30/08/2009 – Santos 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro18/07/2010 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro06/10/2010 – Santos 3 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Engenhão24/08/2011 – Santos 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro01/10/2011 – Santos 2 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Raulino de Oliveira06/06/2012 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro06/09/2012 – Santos 1 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Engenhão31/08/2013 – Santos 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã24/11/2013 – Santos 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Prudentão20/07/2014 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Raulino de Oliveira22/10/2014 – Santos 0 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro02/07/2015 – Santos 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã04/10/2015 – Santos 3 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro22/06/2016 – Santos 4 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Kleber Andrade05/10/2016 – Santos 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro14/05/2017 – Santos 2 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã14/08/2017 – Santos 0 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Pacaembu13/06/2018 – Santos 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã27/10/2018 – Santos 3 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro02/05/2019 – Santos 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro26/09/2019 – Santos 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã25/10/2020 – Santos 1 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Maracanã