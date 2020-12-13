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Equacionar o orçamento e negociar dívidas: confira os planos de Andrés Rueda na presidência do Santos

Empresário foi eleito ao cargo máximo do Peixe nos próximos três anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 07:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Rueda é matemático de formação e esteve à frente de empresas de tecnologia (Reprodução/Facebook
A partir de janeiro de 2021, o Santos Futebol Clube terá um novo presidente: Andrés Rueda. Aos 64 anos, o empresário foi eleito com sobras no pleito realizado neste sábado (12), e comandará o clube no próximo triênio com a missão principal de equalizar a questão financeira do Peixe.
No dia 03 de dezembro, Rueda concedeu entrevista ao LANCE! através do Instagram, na série de sabatinas que foram promovidas com os presidenciáveis santistas. O bate-papo também foi replicado no site no dia 10 de dezembro.
Quanto a realidade monetária alvinegra, Andrés relacionou o seu ideal de trabalho enquanto presidente em duas frentes: a equalização de receitas e a renegociação de dívidas.
- O clube está nessa situação. Por total irresponsabilidade. O pessoal não trabalhou com orçamento, com fluxo de caixa, com uma visão de médio e longo prazo. Isso não funciona, a solução pra isso é simples, não tem muito mistério. A primeira coisa é equacionar a despesa ordinária. Você não pode gastar mais do que recebe. E a dívida, que falavam em 600 milhões, hoje já fala em 700, nos custa por ano, em juros e multa, mais de 50 milhões de reais. Isso não tem cabimento. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Essa é a primeira coisa. A segunda, é que não tem como, a dívida está ai, ela precisa ser negociada. Precisamos alongar o prazo, abaixar juros e passar credibilidade pros credores - disse o cartola. Desempenho esportivo
Mesmo em uma frente de trabalho que priorize a retenção do caixa, Rueda não acredita que isso culmine em uma queda de desempenho esportivo, mesmo com a perda de alguns ativos. Além disso, o atual presidente do Santos pretende implantar processos específicos na condução das categorias de base, na qual entende que será o grande salvador do time dentro de campo em meio a impossibilidade de grandes investimentos.
- O investimento não é garantia de campeonato. Da mesma forma, dentro do próprio Santos, temos exemplo de um momento financeiro ruim em que fomos campeões, com Robinho e Diego. O fato de apertar o cinto não significa que não podemos ser campeões. O Santos sempre tem que entrar em um campeonato pra ser campeão. O Santos precisa investir muito na base e estudar muito as contratações. As contratações pontuais precisam ser muito estudados. Não podemos mais errar -
- É preciso um modelo que comece no futsal e chegue até o profissional do futebol. Queremos de volta o DNA de futebol ofensivo. Tudo tem que ter regras. A partir disso, as coisas vão começar a acontecer com planejamento. O mínimo que precisa-se fazer é dar infraestrutura. Isso tudo deixou de ser feito com a desculpa mentirosa de falta de dinheiro - completou.
Andrés Rueda teve 3936 votos, entre online e presenciais, tendo mais que o dobro de registros do que o segundo colocado, Rodrigo Marino, que obteve 1171. Com 48,4% dos associados votantes, o novo presidente fez de forma unânime as cadeiras dos conselheiros eleitos entre 2021 e 2023.

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