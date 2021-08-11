Entre os maiores do Flamengo na Libertadores, Everton Ribeiro fala ao L! e celebra feito: 'Isso é surreal'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Ribeiro é um dos rostos da geração que se provou como uma das mais vitoriosas do Flamengo. Entre os atletas mais longevos do elenco, o meia desde 2017 vem escrevendo sua história no clube e, nesta quarta, viverá mais um capítulo especial: deixará Adílio para trás e se tornará o terceiro nome com mais jogos vestindo o Manto na Copa Libertadores. O confronto será contra o Olímpia, em Assunção, no Paraguai, com transmissão em Tempo Real do L!.Em entrevista ao LANCE!, o camisa 7 exaltou mais essa marca expressiva pelo Flamengo, relembrando o que projetava alcançar ao ser contratado pelo clube.

Entre os atuais jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro também é o que soma mais assistências pelo clube. São 40 passes para gols - fato que a torcida quer ver se repetir neste confronto pelas quartas de final da Copa. A volta será no dia 18, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a presença de torcedores.EVERTON RIBEIRO - MEIA DO FLAMENGO

Você quebrou o jejum e conseguiu fazer o seu primeiro gol pelo Flamengo na temporada há duas rodadas. Já vinha recebendo uma pilha do elenco?

- No elenco não tinha muito, não, mas eu pessoalmente estava me cobrando muito. Eu gosto de estar fazendo gol, de estar ajudando assim. É o melhor momento. E esse ano demorou a sair, saiu primeiro na Seleção do que aqui, mas foi no momento certo, com um belo gol. Espero poder ajudar cada vez mais com gols, assistências e dribles.

Nesse gol contra o Corinthians, você nem titubeou. O bom gramado da Neo Química Arena fez a diferença para arriscar aquele chute?

- Já no aquecimento, eu tinha dado dois chutes parecidos com aquele. Cheguei até a brincar com o Gabriel Batista: "Esse é meu chute". Mas realmente o campo ajuda muito, é rápido e não tem muita irregularidade, então é mais fácil ter precisão. Na hora que o Arão roubou, só dominei um pouquinho e já arrisquei, podendo fazer aquele belo gol.O Flamengo, hoje, está forte nas três frentes (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Como você vê a projeção de títulos para 2021?

- A gente sabe que é muito difícil manter forte nas três competições, mas o nosso elenco é muito focado no que precisa, e forte. Estamos vivendo um grande momento, e eu vejo bastante espaço para crescimento ainda. Estamos confiantes em chegar para brigar nas três frentes, com os pés no chão, lógico. É preciso fazer tudo correto para levantar as taças no fim do ano.

Qual é a sua opinião sobre a volta da torcida nos estádios? Acredita que já seja o momento?

- A torcida é o ar do futebol. Faz muita diferença ter a torcida. Espero que, conforme esteja melhorando a pandemia, quanto mais a gente se vacinar, acredito que teremos torcida mais rapidamente nos estádios. Que possamos a ter logo do nosso lado esse ano.A gente viu recentemente o desabafo do Michael a respeito das condições psicológicas. Você acredita ser necessária a presença de um profissional da área no dia a dia do clube?

- Sabemos que a parte mental tem que ser muito forte, principalmente em esportes de alto rendimento. Isso é mais com a diretoria, sobre ver se é necessário ou não, mas eu tenho a minha psicóloga por fora, pois acredito que sempre é bom estar cuidando da cabeça, tanto quanto do corpo, para mandar bem dentro das quatro linhas.O título não veio, mas você esteve no grupo que recentemente disputou a Copa América. Como foi essa experiência para você?